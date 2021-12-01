安倍晉三視訊演說 林智堅盼促台日經濟科技合作
國策研究院今天邀請日本前首相安倍晉三以「新時代台日關係」為題進行視訊演說，新竹市長林智堅出席時就台日經濟與科技安全合作議題提出討論。
新竹市政府提供新聞稿表示，林智堅今天出席國策研究院舉辦的「影響力論壇」，除聆聽安倍晉三視訊演說，也於會中提出幾項議題進行討論。
林智堅於會中表示，日本是竹科第二大進口國，竹科在新竹又是全球最重要的半導體產業聚落，日本在半導體設備及材料供應，對台灣整體半導體發展非常重要，因此他希望未來能深化台日科技與半導體產業合作，共同布局下一世代科技與技術應用領域。
林智堅也向安倍提出邀請，希望新竹市與日本在未來能實質舉辦「市長高峰論壇」，邀請雙方的產官學研一起參加，針對科技、半導體等領域，建立持續定期的對話機制，深化台日經濟與科技安全的合作關係。
新聞稿指出，安倍針對林智堅提出的內容回應，認為地區交流相當重要，可將台日各都市擁有的強項結合交流，雖然現在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係比較少，但相信未來可有更多實質的交流，他個人非常樂意協助。
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