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新竹縣14日舉辦成年禮 千名學生將健走新埔、過五關

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣14日將舉辦成年禮活動，今年參與人數上看千人。圖／縣府提供
新竹縣14日將舉辦成年禮活動，今年參與人數上看千人。圖／縣府提供

新竹縣去年舉辦首屆成年禮獲得熱烈好評，今年12月14日將再度延續舉辦，更是首次讓千名高中生透過健走的方式漫遊新埔鎮，參拜新埔文昌祠，還將過五關、加冠冕古禮，希望讓青年學子們留下難得回憶。

縣長楊文科表示，新竹縣的平均年齡不到40歲，是全台第2年輕的縣市，為了這群未來社會的主人翁，縣府也舉辦青年系列活動，今年第2年舉辦成年禮，去年在明新科大舉辦時只有百來人參與，今年將有千人參加。

楊文科說，今年活動移師新埔鎮擴大規模，讓千人學生在眾人見證祝福下共迎成年禮，並結合健走活動及古蹟巡禮，盼透過成年禮的活動，引導青年學子對自己、對家庭、對社會、對國家的熱愛與責任，展開亮麗美好未來。

縣府表示，這次將有10所高中職共襄盛舉，盼青年藉由參與成年禮通過5關挑戰，進而認知人生下一階段的意義與能力，肩負起更多社會責任，通過健走考驗的青年學子也將獲得教育處特別推出的成年禮證書、包高粽禮盒。

青年 健走 新竹

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