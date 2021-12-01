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苗栗縣市合作!飄雪加光雕秀 今年耶誕夜很夢幻

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動「2021耶誕貓裏·菁彩降臨」活動，邀民眾參加。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動「2021耶誕貓裏·菁彩降臨」活動，邀民眾參加。記者范榮達／攝影

今年耶誕夜，苗栗縣政府、苗栗市公所合作，晚上7點10分各為8公尺高的耶誕樹同步點燈，縣府同時啟動光雕秀，市公所引進造雪機，市民廣場飄雪約5分鐘，夢幻耶誕節氛圍，備受市民期待。

縣府、市公所去年在毗鄰的縣府廣場、市民廣場辦理耶誕節活動，今年再度同台，縣長徐耀昌等人今天啟動今年「2021耶誕貓裏·菁彩降臨」，今年規畫以浪漫紫色為主色調，縣府廣場豎立8公尺高耶誕樹，市公所也有1棵8公尺耶誕樹在市民廣場，採鐵藝複合媒材，2棵都將於12月24日晚上7點10分同步點燈輝映。

縣府耶誕樹點燈後，將搭配光雕秀，投射在縣府牆面，一直延續到明年1月2日，至於市公所點燈後，將利用造雪機飄雪5分鐘，將會是苗栗市區首次下雪，一些民眾都很期待，巫姓市民說，耶誕節雖比較屬於外國人的節日，近年來在台灣耶誕節越來越有過節的味道，他會帶著小孩去參加體驗感受。

此外，縣府、市公所在縣府廣場、市民廣場，沿著府前路縣府稅務局到市公所好客廣場，都會有應景燈飾，12月24日、25日縣府安排歌手安心亞、邱振哲、翁立友，及樂團吉那罐子、AKB48Team等表演，市公所邀請街頭藝人演出，及變裝大賽、耶誕市集，縣府另有青年品牌「菁市集」及摸彩活動，有液晶顯示器、手機、平板電腦等獎品。

縣府「2021耶誕貓裏·菁彩降臨」相關活動資訊，將陸續公告在「苗栗好青年勞工及青年服務讚」臉書粉絲專頁，市公所耶誕活動則可上「2021苗栗耶誕」臉書粉絲專頁查詢。

耶誕節 青年 徐耀昌

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