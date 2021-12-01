快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大溪花彩節閉幕不閉園 5日前一樣賞花美拍

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪花彩節俯瞰可以看見許多美麗的圖案。圖／大溪區公所提供
大溪花彩節俯瞰可以看見許多美麗的圖案。圖／大溪區公所提供

桃園市大溪花彩節雖然在上周日閉幕，不過現場還是開放民眾賞花美拍，一直到5日（周日）過後才會結束，遊客要把握這5天閉幕不閉園，好好安排賞花，為自己和家人在歲末留下美好的影象記憶。

大溪區公所表示，9天花彩節總計吸引61萬6697人次賞花，要不是期間有幾天的天氣濕冷下雨，人潮會更多，今年一大亮點就是夜間光雕活動，確實很有吸引力，不少人晚上專程到現場賞花和拍照。不過接下來5天只保留花田及裝置藝術，考量安全已經拆掉高台、舞台，部分攤位帳篷也拆除，夜間不開放賞花。

桃園市長鄭文燦今（20）日下午前往大溪區，出席「2021桃園第七屆花彩節-大溪展區開幕式」。鄭市長表示，桃園花彩節至今已邁入第七屆，今（110）年由大溪展區壓軸登場，展期自即日起至11月28日，

大溪花彩節以「花遊世界」為主題，8公頃造型花海內融合五大洲特色元素，利用波斯菊、百日草等花肥將休耕田規畫出12大圖騰區，以世界知名地標為發想，包括金字塔、台北101、自由女神、荷蘭風車、雪梨歌劇院等，打造出非常具有特色的景觀花田，再搭配異國風情裝置藝術，及「花田夜間光雕秀」，展現出不同的新風貌，期盼藉此帶動夜間旅遊風潮，讓「夜遊大溪花海」成為月眉休閒農業區的特色。

大溪花彩節在月眉休閒農業區內，園區有百年李騰芳古宅、月眉濕地、山豬湖生態公園以及即將開發的大溪運動公園，還鄰近大溪老街，使大漢溪右岸從月眉休閒農業區到山豬湖生態親水園區的整體發展，變得更不一樣。

大溪花彩節雖然閉幕但是沒閉園，5日前還是可以賞花拍照。圖／大溪區公所提供
大溪花彩節雖然閉幕但是沒閉園，5日前還是可以賞花拍照。圖／大溪區公所提供
夜間賞花是大溪花彩節今年一大亮點。圖／大溪區公所提供
夜間賞花是大溪花彩節今年一大亮點。圖／大溪區公所提供

賞花 桃園 花田

延伸閱讀

板龍快速道路進大溪 地方盼沿大漢溪堤岸到龍潭三坑

桃園垃圾車遭質疑速度過快 稽查大隊：會再做宣導

終於紫翻了！桃園5公頃「楊梅版薰衣草花海」滿開　仙草花節本週最美

桃園全台物流基地再升級 鄭文燦：推電子物流營運中心

相關新聞

苗栗縣市合作!飄雪加光雕秀 今年耶誕夜很夢幻

今年耶誕夜，苗栗縣政府、苗栗市公所合作，晚上7點10分各為8公尺高的耶誕樹同步點燈，縣府同時啟動光雕秀，市公所引進造雪機...

桃園大溪花彩節閉幕不閉園 5日前一樣賞花美拍

桃園市大溪花彩節雖然在上周日閉幕，不過現場還是開放民眾賞花美拍，一直到5日（周日）過後才會結束，遊客要把握這5天閉幕不閉...

板龍快速道路進大溪 地方盼沿大漢溪堤岸到龍潭三坑

交通部公路總局規畫中的板龍快速道路在立法委員趙正宇爭取延伸至大溪後，引起地方關切。市議員陳治文、林昭賢指出，公路總局的評...

沒有反方！竹市地方公投「喝好水」意見發表會9日登場

12月18日公投在即，新竹市除了4項全國性公投案，還有全台獨有的「喝好水」地方性公投案。新竹市選舉委員會今天指出，9日當...

桃園垃圾車遭質疑速度過快 稽查大隊：會再做宣導

桃園新屋區近日有民眾表示，夜一線的垃圾車跟回收車開得速度飛快，認為環境稽查人員難道是在趕下班，擔心老人跟小孩丟垃圾會有危...

桃園大園福海宮 信眾陳抗籲原廟保存

桃園航空城計畫動工，徵收範圍內包含曾申請歷史建築的大園福海宮，市府文化局日前通過拆遷評估計畫，預計明年3月搬遷。福海宮拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。