桃園大溪花彩節閉幕不閉園 5日前一樣賞花美拍

桃園市大溪花彩節雖然在上周日閉幕，不過現場還是開放民眾賞花美拍，一直到5日（周日）過後才會結束，遊客要把握這5天閉幕不閉園，好好安排賞花，為自己和家人在歲末留下美好的影象記憶。

大溪區公所表示，9天花彩節總計吸引61萬6697人次賞花，要不是期間有幾天的天氣濕冷下雨，人潮會更多，今年一大亮點就是夜間光雕活動，確實很有吸引力，不少人晚上專程到現場賞花和拍照。不過接下來5天只保留花田及裝置藝術，考量安全已經拆掉高台、舞台，部分攤位帳篷也拆除，夜間不開放賞花。

桃園市長鄭文燦今（20）日下午前往大溪區，出席「2021桃園第七屆花彩節-大溪展區開幕式」。鄭市長表示，桃園花彩節至今已邁入第七屆，今（110）年由大溪展區壓軸登場，展期自即日起至11月28日，

大溪花彩節以「花遊世界」為主題，8公頃造型花海內融合五大洲特色元素，利用波斯菊、百日草等花肥將休耕田規畫出12大圖騰區，以世界知名地標為發想，包括金字塔、台北101、自由女神、荷蘭風車、雪梨歌劇院等，打造出非常具有特色的景觀花田，再搭配異國風情裝置藝術，及「花田夜間光雕秀」，展現出不同的新風貌，期盼藉此帶動夜間旅遊風潮，讓「夜遊大溪花海」成為月眉休閒農業區的特色。