心跳摩擦都可發電 清華研發自驅動感知系統

國立清華大學生物醫學工程研究所教授林宗宏研發只要利用體溫、心跳或人體動作的微小磨擦、靜電，就能發電的「自驅動感知系統」，可運用於個人醫療監控。

林宗宏今天透過新聞稿指出，研究團隊是從鯊魚取得靈感，將鯊魚表皮上的獨特微結構複製、重現，應用在軟性薄片感測器的外層矽膠設計上，加上中間的液態金屬，就能讓感測器更精確地捕捉到振動，進行感測與發電。

林宗宏指出，研究團隊應用這套自驅動感知系統設計了一款足壓感測鞋墊，在鞋墊植入軟性薄片感測器，分布在腳掌前端、兩側及後端，再加上穿戴式無線訊號傳送裝置及手機應用程式，就能偵測足壓、腳掌各部位觸地的時間等數據，幫助醫師對腳底筋膜炎、椎間盤突出或十字韌帶受傷等病症做出更準確的診斷、治療與術後追蹤。

林宗宏表示，「自驅動感知系統」因為不需電池供電，還可應用在心臟除顫器這類植入人體的醫材，可減少重新置換除顫器時需要進行手術的風險，對於一些慢性疾病患者，醫師也可以從遠端透過足壓、汗液監測，即時掌握患者生理變化，讓治療更即時且準確。

林宗宏表示，這項技術已申請到台灣和美國專利，並榮獲科技部2021年度「未來科技獎」。

林宗宏指出，這項系統也可應用在環境監測上，裝設在河川及廢水排放口，就能在不需外部供電的條件下，全天候監測水質中的汞、鉛、鎘、砷等重金屬汙染，每分鐘都能提供最新的檢測數據，讓汙染無所遁形。