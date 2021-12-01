板龍快速道路進大溪 地方盼沿大漢溪堤岸到龍潭三坑

交通部公路總局規畫中的板龍快速道路在立法委員趙正宇爭取延伸至大溪後，引起地方關切。市議員陳治文、林昭賢指出，公路總局的評估報告到大溪後有兩個方案，其中一個方案進入龍潭區三坑，另外一個方案是匯入大溪武嶺橋，如果是後者，武嶺橋原本車流量就很大，負擔會更重，板龍快速道路應該從大溪河東通往龍潭三坑，區域重大交通建設才能平衡，要避免輕河東重河西的交通規畫。

陳治文說明武嶺橋跨大漢溪，平日放假日車流量都大，老城區這邊是河東，不可否認文化觀光建設多，但是交通建設尤其能夠分攤武嶺橋車流的新道路幾乎沒有；反觀河西有台4線接八德、桃園區，東西向66快速道路接中山高、中壢、平鎮、楊梅、新屋、觀音，還可以接北二高大溪交流道，埔頂重劃區馬路四通八達，武嶺橋西端平常尖峰時段還有假日車流量就大，如果板龍快速道路延伸到大溪，把車流量匯入武嶺橋西端，豈不是增加這個地區的交通負荷，造成嚴重塞車喘不過氣。

陳治文說，從上述情況和地理位置看，板龍快速道路到大溪以後，應該有支線把進大溪的車流以高架或其他方式導入外環道中華路，不會增加武嶺橋的負擔，快速道路主線道沿著大漢溪堤岸，繼續往西南延伸到龍潭三坑地區，這樣一來不但大溪河東有聯外道路，有效紓解武嶺橋的負擔，主線延伸到龍潭區三坑，也可以避免三坑地區的車流總是要往北二高龍潭交流道的方向擠。

大溪簡先生說，大家支持政府推動大溪豆干、木藝觀光等產業，但是大溪河東有8成的民眾不是這些產業謀生，卻長年飽受假日塞車之苦，只賺到「大塞車」，政府要拿出實質又直接解決河東尤其老城區假日大塞的窘境。

立法委員趙正宇服務處表示，當初要求板龍快速道路進到大溪、龍潭，就是要紓解車潮和平衡區域交通建設，地方上的意見都會向公路總局表達，並要求交通部審查相關報告時，能夠掌握地方上實際的交通狀況和需求。