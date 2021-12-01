沒有反方！竹市地方公投「喝好水」意見發表會9日登場

12月18日公投在即，新竹市除了4項全國性公投案，還有全台獨有的「喝好水」地方性公投案。新竹市選舉委員會今天指出，9日當天將舉辦地方性公投案意見發表會，只有正方代表出席，「沒有反方」，將分2輪發表，每輪12分鐘，發表會現場全程直播。

新竹市選委會因應今年將有全國性與地方性公投作業，連月來積極籌備，已經確定在全市設置346個投開票所，由於2019年公投綁大選有人反映遮屏不足，此次無論投開票所規模大小，都會設置7個遮屏，因應防疫需求，也針對發燒民眾安排有獨立動線。

每個投開票所的公投票數落在1500票以下，高達8成的投開票所票數少於1200票，選務人員5362人，包含主任管理員、主任監察員、管理員與監察員等，其中有3500人為公教人員，都已經招募完畢，相關講習也已經在10月底舉辦完成。

新竹市選委會指出，由於地方性公投相關自治條例規定，要設籍新竹市6個月以上才能領有地方公投票，因此新竹市符合資格的18歲以上選舉人為35萬7963人，比可領取全國性公投票的36萬2240人，還要少4277人，屆時將只能領取全國性的4張公投票。

選委會副總幹事張運奇也說明，原訂公投時間為8月28日，因為疫情而改期至12月18日，符合投票資格者是以8月28日投票為準，若期間有遷徙至別處，選委會也已跟戶政單位聯繫將發放2次通知，提醒民眾要回到8月份的戶籍地，才能到投開票所投票。

新竹市選委會也特別提到，新竹市獨有此次全台唯一的地方性公投案，公投票顏色也會與其他公投票不同，將是「綠色」，其他4張全國性公投票為白色、淺黃、淺粉與金黃色，另選舉公報將於3日印製完畢，預計12日分送到各戶。

新竹市地方公投案主文為，「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

選委會指出，9日當天將舉辦唯一一場地方性公投案意見發表會，當天下午1點半到2點半直播，將在振道有線電視播出，10日晚上6點半到7點半、11日早上9點到10點重播。