桃園垃圾車遭質疑速度過快 稽查大隊：會再做宣導

桃園新屋區近日有民眾表示，夜一線的垃圾車跟回收車開得速度飛快，認為環境稽查人員難道是在趕下班，擔心老人跟小孩丟垃圾會有危險；桃市府環境清潔稽查大隊長羅文林指出，經調閱當天路線GPS系統，並無過快情事，但經民眾反應因此會再跟同仁宣導。

民眾表示，自己平時丟棄垃圾是夜一線，在新屋區中山東路二段，頭洲里悠悅汽車旅館的對面，但有次聽到垃圾車音樂聲，提前10分鐘下樓，剛好只有他1戶丟回收，但卻眼睜睜看到回收車直接呼嘯而過，質疑行車速度快造成看不清楚是否有人有需求，希望不要因為丟回收的人少就速度加快。

民眾氣憤指出，附近社區長者及孩童多，速度太快真的很危險，若真的為了要攔車而受傷，沒人能負責；他也質疑難道垃圾車及回收車沒有速限限制。

也有其他民眾說，有的垃圾比較重隨車人員會下來協助丟棄，但有的不只不幫忙，還需要人追著車跑，不是不能體恤清潔人員準點率跟工作的辛勞，但還是希望可以多多注意民眾，也感謝熱心幫忙的清潔人員。

羅文林表示，垃圾車及回收車都有GPS系統可以看到車速，一般都會是民眾跟得上的速度，並不會刻意開快；經民眾檢舉事後去調紀錄，發現當天該路線時速都在10公里上下，但會再跟同仁多宣導，若看到民眾需放慢速度。

羅文林指出，目前垃圾車的路線規劃約會安排20至30個點沿線收集，大致估算各個點到達的時間，目前各路線的準點率都有達到9成左右，但天天路況都不同，還望民眾體諒，建議民眾可下載桃園垃圾車APP，上面會隨時更新，民眾可看到垃圾車行經路線及時間，目前已有30至40萬民眾下載，可多加利用。