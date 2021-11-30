桃市府推5G智慧應用 實現台灣5G生態鏈

桃園市長鄭文燦今前往中壢區，出席「台灣5G生態鏈．產業實現在桃園」交流會表示，桃園積極推動5G智慧應用計畫，市府所推動的「亞洲．矽谷計畫」，將有助於5G產業成熟化，市府將全力以赴與產業結合成5G生態鏈，透過優勢加成帶動台灣產業發展。

鄭文燦說，市府配合中央在青埔推動「亞洲．矽谷計畫」設立亞洲．矽谷創新研發中心，目前正進行工程設計，預計將作為5G、AI、物聯網、大數據、AR/VR、工業4.0等新一代科技的研發聚落，並持續與台灣思科、中華電信、工研院等產學單位合作，透過大手牽小手的方式，讓新創公司獲得更多資源；也與國發會合作，將在亞洲．矽谷創新研發中心內，建置智慧資料中心及智慧運籌管理中心，發展5G智慧應用示範場域，打造「南亞灣、北青埔」的全國智慧發展新亮點。

鄭文燦說，5G相關應用帶動台灣電子零組件、IC製造或印刷電路板等產業大幅成長，包括5G的雲端、終端或核心網路等設備都有大量的需求；智慧共桿系統也是目前智慧發展趨勢，桃園是第1個完成全市路燈智能化的城市，透過換裝LED燈後電費大幅減少，也讓路燈在故障報修、燈光照度控制等方面更加智能化。而智慧三表（電表、水表、瓦斯表）的推動，更進一步帶動IoT產業的發展。

國家發展委員會主任委員龔明鑫表示，國發會從2016年起在桃園推動「亞洲．矽谷計畫」，發展人工智慧結合物聯網，在2018年時AIoT產業產值突破1兆元，現在更已超過1.5兆元，成長非常迅速，這是各企業大廠與桃園市政府共同合作的成果。5G生態鏈的發展在桃園充滿優勢，國發會也與桃市府合作，在青埔地區建置亞洲．矽谷創新研發中心，目前積極建置中，相信未來青埔將成為全國智慧發展的亮點。