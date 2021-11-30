遷廟爭議再起 信徒要求百年福海宮「原廟保存」
桃園航空城計畫動工，徵收範圍內包含曾申請歷史建築的大園福海宮，市府文化局日前通過拆遷評估計畫，預計明年3月搬遷。不過，福海宮重建委員會不滿廟宇面臨拆遷危機，今天下午到文化局舉辦抗議記者會，要求原廟完整保存。
福海宮管理委員會主委廖德發表示，福海宮搬遷是採以「擲筊」方式，請示主神「輔信王公」決定，希望外界尊重，對於被指控信徒章程不合法部分，廟方尊重個人想法。文化局強調，全案已由桃園市文化資產審議委員會依法審議，文化資產審議委員均審慎評估，過程中絕無便宜行事，亦秉持行政中立的態度，保存各項文化資產。
福海宮「飛輦轎、過金火」已登錄為桃園市無形文化資產，另於2017年申請提報歷史建物獲通過，但礙於當時航空城都市計畫尚未審議通過，因此市府文化局尚未完成歷史建物公告程序。不過，管委會去年決議撤銷歷史建物提報，引發不少反對意見。
陳又川和蔡宗烈表示，福海宮重建是由國寶級大師梁紹安主導設計，從木雕、石雕、剪黏和彩繪藝術，都是當年國內老匠師傑作，文化價值絕對是無可取代；現在的管委會因非法吸收信徒，無法代表福海宮，涉及背信等刑責，法院正在審理中，是否有權利決定搬遷已有爭議。
蔡宗烈表示，今年1月9日福海宮管委會自行在大殿公開輔信王公神意結果「搬遷未來必須是和原廟現況一樣的建築格局」，如今管委會藐視神明「原封不動」的指示，打算偷樑換柱，便宜行事，搬遷計劃案執意粗暴拆除，只象徵性保存部分構件，完全違反文資法立法宗旨，呼籲文資委員應該堅持專業立場，嚴格監督把關。
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