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桃園市府修法 遛毛孩沒牽繩最高罰1萬

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府向議會送審「桃園市動物保護自治條例」 修正草案，未來飼主帶寵物出門若沒使用鍊繩或箱籠等其他防護措施，經檢舉查證屬實，將開罰2000元至1萬元。圖為龍潭區武漢寵物公園。圖／動保處提供
桃園市政府向議會送審「桃園市動物保護自治條例」 修正草案，未來飼主帶寵物出門若沒使用鍊繩或箱籠等其他防護措施，經檢舉查證屬實，將開罰2000元至1萬元。圖為龍潭區武漢寵物公園。圖／動保處提供

飼主帶寵物外出公共場所，依法需牽繩或裝籠，但桃園市過去沒有罰則，寵物暴衝傷人事件時有所聞，民眾抱怨連連。在藍綠議員建議下，桃園市政府向議會送審「桃園市動物保護自治條例」 修正草案，未來飼主帶寵物出門若沒使用鍊繩或箱籠等其他防護措施，經檢舉查證屬實，將開罰2000元至1萬元。臨時會這週若三讀通過，全案最快明年實施。

不過，議員黃敬平指出，以台北為例，法規上路後每年僅開罰幾十件，問題在於光靠動保處人力根本不足，建議應設置「動保警察」實際到公園執法，展現決心和魄力，才能達到真正嚇阻的作用。

據統計，桃園市去年寵物外出未使用鍊繩、箱籠的檢舉案有174件，今年至11月也有114件檢舉，大多是飼主把毛小孩放在機車踏墊載著外出卻沒有牽繩，或是直接打開家門，放狗外出大小便。

市府動保處長王得吉表示，由於台北、高雄、台中等縣市都已制定相關罰則，市府希望透過這次修正，讓法令更具強制性；依規定飼主只能在寵物公園解開鍊繩，桃園市目前有19座寵物公園，包含桃園區中成公園、中壢區仁德公園、龜山區大湖紀念公園、復興區角板山公園，讓飼主與毛孩能親密互動。

不過大園、新屋、觀音3個行政區目前還沒設置寵物公園，中壢、蘆竹、龍潭、八德、大溪、復興區也只設1座，議員余信憲直言數量不足，建議一行政區至少應有2座，才能符合飼主需求。林姓飼主也抱怨，許多寵物公園空間狹小，且設備簡陋、不足，希望相關單位盡快改善。

王得吉解釋，設置寵物公園需尊重地方意願，部分居民認為公園是髒亂和流浪貓犬的聚集地，市府會持續溝通，並加強維護草坪、不定期稽查使用狀況，增加使用率。

而原先自治條例規定，若飼主未採取適當防護措施，必要時可由動保處送至收容所，王得吉表示，若寵物就在飼主身邊，直接將寵物帶走容易產生糾紛，也有剝奪人民財產的疑慮，實務上不可行，因此這次修正案中已將該條文刪除。

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