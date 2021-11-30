桃市副議長連14年捐萬斤柳丁贈弱勢 背後原因有洋蔥

桃園市議會副議長李曉鐘，國中時父親驟逝，連他在內的6個弟妹全靠母親賣菜和家扶中心認養長大，成年後他關懷弱勢不遺餘力，連續14年向南部果農訂購1.2萬台斤柳丁，今分發給在地多個社福團體和關懷據點，為經濟寒冬注入暖流。

李曉鐘14歲時放棄升學，每天凌晨2點就起床幫忙整理蔬菜、到市場擺攤，早上再到車廠當學徒，一路當到師傅。他感念困頓時，有桃園家扶中心持續不間斷地幫助，長大後也決定回饋社會。

14年前因當時柳丁滯銷、小農欲哭無淚，李曉鐘發起愛心捐贈活動，親自開著大卡車到雲林古坑產地，向果農採購600箱、各20台斤的甜美柳丁載回桃園，分送給社福機構。

李曉鐘表示，贈送柳丁的活動他已經連續舉辦好幾年，每到寒冬歲末的時候，社會上很多弱勢家庭、弱勢團體，這個時候經濟都特別吃緊，今年又逢新冠肺炎疫情的影響，許多捐贈都較往年減少，更加需要關心的時刻，相信透過熱心企業的溫暖支持，不只弱勢團體能多一些甜美的水果可以享用，同時也照顧到辛苦種植卻獲利微薄的南部果農。

今年受贈單位包括財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、財團法人桃園市私立方舟啟智教養院、財團法人創世社會福利基金會附設桃園市私立創世清寒植物人安養院、財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心、財團法人台灣省私立景仁殘障教養院、家防中心，以及桃園區、大溪區、大園區、新屋區等家庭服務中心。