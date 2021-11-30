新竹市遊蕩犬粗估900隻 竹市加強捕捉絕育

新竹南寮旅服中心今年8月發生老婦因浪犬包圍追逐，不慎跌倒身亡的悲劇，家屬痛心南寮野狗傷人已非首次，此意外也凸顯零安樂死上路後，浪犬配套管理的不足，竹市多名議員都要求市府正視，並提出管理餵養人構想。市府動防所說，目前與部分愛媽採合作模式，由民間協助誘捕、抓紮，另針對南寮地區已加強捕捉，勸導減少餵養。

依農委會最新遊蕩犬統計，全台逾15萬隻，竹市890隻比2年前790隻多，依竹市動防所掌握，全市遊蕩犬約900隻左右，若有愛心餵食就易有遊蕩犬出沒，包括南寮港區、港南運河公園等郊區都是熱點，不時會接獲民眾通報遊蕩犬群聚、追車等情況。

南寮旅服中心一帶先前常有流浪犬活動，附近居民說，土狗數量約五、六隻，有時就坐在路上休息，看見有人騎車經過就會起身追吠，很兇猛；當地里長說，浪犬多來自民眾棄養，「不養的就丟來」，在老婦意外後，市府近月有積極抓狗，數量少很多。

竹市動防所所長楊家民說，8月底以來陸續在漁港範圍捕捉浪犬，並安置到動保園區，已有部分浪犬成功認養出去。不過，浪犬管理最大難題仍是民眾棄養，若趁入夜後棄養，一般來說很難注意到，但也因為當地遊客增加，人狗活動區域重疊而產生衝突。

市議員林彥甫指出，南寮漁港、西濱沿海與港南金城湖一帶，因聯外交通方便，棄置問題嚴重，但查緝人力不足，建議市府設立棄養寵物者重罰等警告牌面，也要求市府開設流浪動物乾淨餵養人培訓課程，輔導餵養人從事乾淨餵養，並成為區域管理者。

不過，是否禁止還是開放餵養動物？最近掀起兩派意見激辯，農委會為此召開座談會對話，但迄今還無共識。楊家民認為，餵養民眾是最有機會親近流浪動物的人，在農委會還未定調禁止或開放餵養前，就動保立場，希望餵養人都能協助絕育與抓紮。

楊也說，南寮浪犬多是母狗，當地愛媽會主動幫忙TNV等工作，管理單位也會通報動防所處理，提高絕育效率，避免野外繁衍；但他也坦言，動保所立場尷尬，旨在保護動物，但有些民眾對動保意見分歧，很難取其平衡，也盼中央有更完善的政策規畫。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，零撲殺上路後，流浪動物問題依然存在，最大問題是太過依賴動保機關與動保團體處理，但動保單位資源有限，往往力不從心，他認為村里長最清楚遊蕩犬熱點、愛爸愛媽在何處餵養等，是最好的調停者，政府應與動保團體、愛心人士與村里長四方協力，優先處理高風險區域是可行方向。