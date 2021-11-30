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不要錯過早療黃金期 苗栗頭份扶輪社辦幼兒篩檢活動報名

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
6歲以前都是早期療育黃金期，苗栗市大千綜合醫院復健科主任蔡建宗建議盡早接受評估。圖／大千綜合醫院提供
6歲以前都是早期療育黃金期，苗栗市大千綜合醫院復健科主任蔡建宗建議盡早接受評估。圖／大千綜合醫院提供

國際3501苗栗第三分區頭扶輪社新推服務計畫，不要讓發展遲緩兒錯過早期療育黃金期，邀請專業人員明年1月8日在頭份國中活動中心，辦理「扶輪有愛 發展無礙」幼兒發展篩檢活動，現場並規畫趣味闖關，即日起報名，限額2到6歲幼童200人免費參加，洽詢電話037-672366。

苗栗市大千綜合醫院復健科主任蔡建宗說，發展篩檢會針對孩子的動作、手的力量、說話能力來評估，篩檢若有異常是屬於疑似發展遲緩，需至醫院接受近一步的聯合評估才能確認，家長或幼兒園老師若有發現孩子比同年齡孩童發展較晚，一定要讓孩子盡早接受評估，3歲以前接受早療的成效會比3歲以後好，6歲以前都是早療的黃金期，如能及早讓孩子接受早療課程，即能幫助孩子追上該年齡的發展狀況。

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