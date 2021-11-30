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比照全國軍公教！林智堅：竹市臨時人員明年調薪4%

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天宣布，市府比照全國標準，明年1月起，市府及所屬機關學校臨時人員統一調薪4%。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅今天宣布，市府比照全國標準，明年1月起，市府及所屬機關學校臨時人員統一調薪4%。記者張裕珍／攝影

行政院上月核定明年元旦起，軍公教調薪4%。新竹市長林智堅今天宣布，市府比照全國標準，明年1月起，市府及所屬機關學校臨時人員統一調薪4%，將是連續3年調漲，讓臨時人員每月平均薪資達到3萬元，估計461人受惠，預估增加840多萬元經費。

竹市府人事處指出，勞動部自明年1月1日起，也將提高全國勞工每月基本工資，從2萬4000元調整至2萬5250元，市府除配合中央調整最低基本工資，更加碼照顧臨時人員，配合中央軍公教標準比照調整4%，估計將有461人受惠。

市府指出，竹市照顧基層員工不遺餘力，從2016年至2021年，配合勞動部調整基本工資；2018年行政院宣布軍公教人員調薪3%後，也將市府所有約聘僱人員與臨時人員比照辦理、統一加薪3%。

新竹市政府去年與今年也創全國首例，以優於行政院「公部門主動解決低薪方案」，幫基層員工加薪，對平均每月總薪資低於3萬元的市府臨時人員進行調薪，讓市府及所屬機關學校近400人受惠。

「優秀的人才，值得更好的對待！」林智堅說，市政成果沒有奇蹟，亮眼成果都歸功於市府團隊與市民的共同努力，特別是基層同仁更加辛苦，市府積極留才，希望每位基層同仁都能感受幸福，並成為提升城市進步的動力。

軍公教 行政院 基本工資

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