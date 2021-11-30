苗栗縣議會表決通過縣府2百多億總預算案 小刪739萬元

苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案動用表決，通過國民黨團所提版本，刪減縣府及所屬機關赴大陸地區及國外旅費等3項預算739.9萬元，已是議會26年未刪預算後，連續第2年刪減預算，額度比去年591.1萬元還大。

縣府明年總預算草案，歲入編列218億417萬2000元，舉債86億7000萬元，歲入比今年預算增加4億4277萬餘元，歲出編列215億7417萬2000元，債務 償還89億元，議會今天二、三讀審查修正通過，刪減縣府電腦機房專用空調系統改善計畫400萬元，違反廢棄物清理法罰款之檢舉人獎金306萬元，有關縣府及所屬機關大陸地區旅費及國外旅費計畫統刪10%，共33萬9000元。

此外，附帶決議助生育津貼補助，請縣府在預算額度範圍內，從每胎8800元，酌以提高至每胎1萬元，另環保局針對違反廢棄物清理法罰款之檢舉人獎金制定基準表，總預算共刪減739.9萬元，明年歲出預算數215億6677萬3000元。

國民黨團書記長江村貴說明刪減的理由，他說，縣府財政仍屬困窘，電腦機房專用空調系統改善，非屬急迫性需求，因此全數刪除，違反廢清法檢舉獎金，大部分淪為少數檢舉達人謀利工具，喪失原有意義，且檢舉獎金全國最高，實有檢討之必要，環保局也已修改從原先50%，調降10%,，因此刪減30%，此外，疫情仍然嚴，恢復正常交流時間未定，統刪10%，以符合實際狀況。

民進黨團總召集人陳光軒說，國民黨團願意在議會二、三讀前，提出刪減的版本，雖然不是很滿意，基本上還是尊重，比較過去有26年分文未刪，有些微的進步，但是進步的空間還是非常大，希望繼續一起努力。