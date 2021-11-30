快訊

男火車上突喊要殺人 女「死亡手勢」機警救全車上百人

鄭雨盛確診 4天前才參加青龍獎…宋仲基、李政宰也在場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體驗森林感愜意周末！2021新竹生活節登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
2021新竹生活節「城市之森」有60攤次的特色攤商。圖／市府提供
2021新竹生活節「城市之森」有60攤次的特色攤商。圖／市府提供

2021新竹生活節「城市之森」將於本周末（4日、5日）在新竹公園登場，由市府與風潮音樂共同策畫，除了金曲獎歌手桑布伊、鋼琴手黃裕翔、創作樂團Crispy、緩緩等10組表演黃金陣容，還有五感體驗工作坊，身體律動、竹編手作、說故事、樹木調查等一應俱全，市長林智堅推薦親子家庭周末來訪，透過音樂演出、質感市集、手作體驗工作坊，沐浴在新竹公園小森林中，體驗按下生活暫停鍵的悠哉。

林智堅說，新竹生活節邁入第七年，已是新竹市民每一年引頸期盼節目，今年總計有10組音樂團體、60攤次的市集、6組五感體驗，盼讓竹科年輕親子們愜意享受周末時光。

風潮音樂總經理楊錦聰說，今年新竹生活節「城市之森」想讓新竹人看見歌手、表演團體、手作業者「追夢」故事，現場也以毛線編織「捕夢網」裝飾，期待大小朋友看見他人夢想時，也能在心中埋下追夢種子。

文化局表示，2021新竹生活節本周末「城市之森」邀來10組國內橫跨古典、親子、流行、民謠電音、客家、原民音樂的團體，卡司包括金曲獎歌王歌后桑布伊、金曲獎演奏類最佳作曲人獎的黃裕翔、藍。掉 Fade to Blue、台灣最知名的排灣跨界演唱團體泰武古謠傳唱、創作樂團Crispy脆樂團、緩緩、輕柔自然新民謠融的四枝筆樂團、金曲獎客家藍調創作歌手米莎、客語吟遊詩人的陳永淘、跨界樂團城人故亖等。

6場五感體驗活動則邀請曼丁身體劇場帶來舞蹈的探索、身聲劇場的美學表演風格，還有耕恬手作工坊編織課程、竹賴文創的竹藝美感體驗、新竹鴻安堂藥房的特製驅蚊包DIY，與每年最受歡迎的親子繪本故事。

另外，還有60攤次的特色攤商，類型涵蓋特色美食、藝術手作、生活、親子文創等，邀請民眾在週末期間在新竹生活節裡放慢步伐，感受幸福滿好時光。

文化局提醒，因應防疫，本周末現場不開放飲食，歡迎民眾在把美食帶回家享用，並一起來參與音樂、藝術、舞蹈、環保等主題的活動。活動詳情請上新竹市文化局網站或新竹市新鮮事臉書，或撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

2021新竹生活節「城市之森」有60攤次的特色攤商。圖／市府提供
2021新竹生活節「城市之森」有60攤次的特色攤商。圖／市府提供
2021新竹生活節「城市之森」將於本周末（4日、5日）在新竹公園登場，有60攤次的特色攤商，類型涵蓋特色美食、藝術手作、生活、親子文創等。圖／市府提供
2021新竹生活節「城市之森」將於本周末（4日、5日）在新竹公園登場，有60攤次的特色攤商，類型涵蓋特色美食、藝術手作、生活、親子文創等。圖／市府提供

新竹 樂團 親子

延伸閱讀

腎移植定期服用抗排斥藥物 36歲女順利自然生產

新竹都市傳說！巨城周年慶人潮破百萬揪120家品牌快閃

基隆「豎梯」停擺？市府編650萬元經營管理 議會刪減成1元

外骨骼機器人助行免拐杖 新竹市長林智堅參訪緯創資通

相關新聞

1218公投貪食蛇車隊將再發動 以民眾角度出發騎至藻礁

「1218反萊豬護藻礁」由桃園中壢區信義里長邱仁德發起的貪食蛇車隊將在12月11日再次發動，預計上午8時30分於中北路二...

體驗森林感愜意周末！2021新竹生活節登場

2021新竹生活節「城市之森」將於本周末（4日、5日）在新竹公園登場，由市府與風潮音樂共同策畫，除了金曲獎歌手桑布伊、鋼...

桃園全台物流基地再升級 鄭文燦：推電子物流營運中心

桃園市長鄭文燦今天上午參加觀音區寶倉觀音物流園區上梁典禮，鄭表示，全桃園1800家物流業落腳不斷擴大規模、多元化，已是全...

堆稈棚了！12月1日在苗栗特色館 古早農村景象重現

台灣農村古早堆稈棚的景象，12月1日在苗栗縣公館鄉苗栗特色館重現，公館鄉農會找來老農夫搭建，也為12月5日登場的農業跨年...

苗栗7鄉鎮近萬戶停水47小時 水公司設置28處臨時供水站

苗栗縣苗栗市、後龍鎮、三義鄉、銅鑼鄉、公館鄉、西湖鄉、通霄鎮7鄉鎮市、近萬自來水用戶，今天上午9點停水到12月2日上午8...

中壢財神大樓 都更有望

高雄城中城社區惡火，全國檢討老舊複合式大樓公共安全問題，桃園中壢財神大樓備受關注；桃園市住宅發展處昨表示，財神大樓已獲超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。