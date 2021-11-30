體驗森林感愜意周末！2021新竹生活節登場

2021新竹生活節「城市之森」將於本周末（4日、5日）在新竹公園登場，由市府與風潮音樂共同策畫，除了金曲獎歌手桑布伊、鋼琴手黃裕翔、創作樂團Crispy、緩緩等10組表演黃金陣容，還有五感體驗工作坊，身體律動、竹編手作、說故事、樹木調查等一應俱全，市長林智堅推薦親子家庭周末來訪，透過音樂演出、質感市集、手作體驗工作坊，沐浴在新竹公園小森林中，體驗按下生活暫停鍵的悠哉。

林智堅說，新竹生活節邁入第七年，已是新竹市民每一年引頸期盼節目，今年總計有10組音樂團體、60攤次的市集、6組五感體驗，盼讓竹科年輕親子們愜意享受周末時光。

風潮音樂總經理楊錦聰說，今年新竹生活節「城市之森」想讓新竹人看見歌手、表演團體、手作業者「追夢」故事，現場也以毛線編織「捕夢網」裝飾，期待大小朋友看見他人夢想時，也能在心中埋下追夢種子。

文化局表示，2021新竹生活節本周末「城市之森」邀來10組國內橫跨古典、親子、流行、民謠電音、客家、原民音樂的團體，卡司包括金曲獎歌王歌后桑布伊、金曲獎演奏類最佳作曲人獎的黃裕翔、藍。掉 Fade to Blue、台灣最知名的排灣跨界演唱團體泰武古謠傳唱、創作樂團Crispy脆樂團、緩緩、輕柔自然新民謠融的四枝筆樂團、金曲獎客家藍調創作歌手米莎、客語吟遊詩人的陳永淘、跨界樂團城人故亖等。

6場五感體驗活動則邀請曼丁身體劇場帶來舞蹈的探索、身聲劇場的美學表演風格，還有耕恬手作工坊編織課程、竹賴文創的竹藝美感體驗、新竹鴻安堂藥房的特製驅蚊包DIY，與每年最受歡迎的親子繪本故事。

另外，還有60攤次的特色攤商，類型涵蓋特色美食、藝術手作、生活、親子文創等，邀請民眾在週末期間在新竹生活節裡放慢步伐，感受幸福滿好時光。