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1218公投貪食蛇車隊將再發動 以民眾角度出發騎至藻礁
「1218反萊豬護藻礁」由桃園中壢區信義里長邱仁德發起的貪食蛇車隊將在12月11日再次發動，預計上午8時30分於中北路二段的大潤發出發，一路至大潭藻礁淨灘並搭配導覽，認識藻礁；邱仁德說，會以民眾角度出發，去對公投議題作出抉擇。
邱仁德本月21日發動公投貪食蛇車隊，孫文學校總校長張亞中也出席響應，他表示，上次活動共有120輛機車、10輛汽車一同響應，利用民間力量表達對公投的意見。
邱仁德表示，此次為配合潮汐看藻礁，因此上午8時30分從大潤發出發，一路騎到大潭藻礁淨灘並參與導覽，再往永安漁港和上次未完成的青埔地區，最後約在3時30分回到大潤發，預計60至80位民眾參與，目前已有10幾位報名。
邱仁德指出，已和中油申請，並邀請珍愛藻礁公投推動聯盟的志工做導覽，他認為公投過或不過是一回事，但可透過認識藻礁，需親眼看過才知道，並了解桃園所處的環境，盡力為藻礁努力。
邱仁德此次以無黨籍中壢區市議員參選人身分再次發起活動，他指出，目前執政黨跟在野黨的公投宣講都發起原來的同溫層，不斷口水戰，但他認為中堅力量應站在民眾的角度出發去看待公投，思考過後再去投票；至於之前提及想騎上凱達格蘭大道的活動，還在規畫中。
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