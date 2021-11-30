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桃園全台物流基地再升級 鄭文燦：推電子物流營運中心

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
寶倉物流公司打造12公頃觀音物流園區，為IKEA配送基地，也是北台灣最大的物流園區。記者曾增勳／攝影
寶倉物流公司打造12公頃觀音物流園區，為IKEA配送基地，也是北台灣最大的物流園區。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午參加觀音區寶倉觀音物流園區上梁典禮，鄭表示，全桃園1800家物流業落腳不斷擴大規模、多元化，已是全台最大物流基地，市府開發大園沙崙、楊梅物流園區之外，將在大園、觀音再各推一個物流園區，市府更決定規畫推動電子物流營運中心，成為科技電子IC、零組件產業的運籌中心。

寶倉物流公司取得桃園市政府支持，斥資40億元在觀音區白沙岬燈塔附近的12公頃土地，開發寶倉觀音物流園區，成為北台灣最大物流園區，由鄭文燦與寶倉物流總裁陳榮昭、前立法院長蘇嘉全等人主持上梁施工，寶倉物流更與IKEA合作協議，未來IKEA在台所有電子商務和家庭配送訂單，均由該觀音物流園區配送，預計創造500個就業機會。

鄭文燦表示，桃園靠近桃園機場和台北港交通便利，桃園也是台灣製造業中心總共1萬2000家工廠，產業鏈完整，台商回流首選也是桃園，經濟部投資台灣3大方案核准金額4000億元，其中2400億元落腳桃園，也是全台物流產業集中地，桃園也是低碳物流國際示範基地之一，推動車隊、倉庫、綠能、智慧物流，希望打造桃園為低碳物流轉運中心。

目前桃園物流產業不斷規模擴大、多元化，包括冷鏈、生鮮到醫藥物流中心在內，由於桃園電子科技產業鏈完整，未來規畫桃園成為電子科技IC、零組件產業電子物流營運中心，包括航空城計畫也會規畫設置電子物流運籌中心，強化桃園在物流供應鏈的角色。

桃園市長鄭文燦（右四）參加北台灣最大的寶倉觀音物流園區上梁典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）參加北台灣最大的寶倉觀音物流園區上梁典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）參加北台灣最大的寶倉觀音物流園區上梁典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）參加北台灣最大的寶倉觀音物流園區上梁典禮。記者曾增勳／攝影

桃園機場 鄭文燦

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