苗栗7鄉鎮近萬戶停水47小時 水公司設置28處臨時供水站

苗栗縣苗栗市、後龍鎮、三義鄉、銅鑼鄉、公館鄉、西湖鄉、通霄鎮7鄉鎮市、近萬自來水用戶，今天上午9點停水到12月2日上午8點，停水47小時，期間台灣自來水公司第三區管理處設置28處民生用水臨時供水站，提供民眾取用。

水公司三區處公布28處臨時供水站地點如下，銅鑼鄉九湖農場休息站、中平村中興淨水場門口前、竹森村廣德宮前、新隆國小門口前、通霄銅鑼營運所前、福興村銅鑼天后宮前、銅鑼火車站前、樟樹村至倫宮前、興隆國小門口；三義鄉育英國小操場、勝興活動中心、全聯福利中心三義店、雙湖活動中心、天后宮停車場、鯉魚國小門口。

苗栗市聯合大學庫比咖啡旁土地公廟前、南勢里新英國小公車站旁、大千南勢醫院公車站旁、高苗里活動中心、恭敬里活動中心；西湖鄉遊客服務中心、西湖國小瑞湖分校、西湖鄉農會五湖辦事處旁停車場、四湖村宣王宮廟前、高埔村衛生室、鄉公所停車場；公館鄉石墻社區活動中心、五谷社區活動中心。

今天上午9點到12月2日上午8點停水範圍，包括苗栗市新英、南勢、福麗、新川、高苗、恭敬、水源里（中正路以西高地區及水流娘）、文山里（至公路沿線），後龍鎮龍坑里（台6線南勢橋以西至苗栗市），及公館、三義、銅鑼全區、西湖鄉（湖東、二湖、三湖、金獅村除外）、通霄鎮烏眉里等區域約9800多用戶，受到大停水影響，部分店家今天、明天暫停營業。

三區處指出，水公司為穩定苗栗地區供水，鯉魚潭水庫規畫「南水北送」，配合水公司第四區管理處辦理鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程，及中區工程處國道1號三義交流道至三義減壓池直徑100公分管線潛盾工程，因此辦理停水施工。