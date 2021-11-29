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平鎮德育公園周邊步道修繕 有效解決排水及停車亂象

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
平鎮區長陳慶仁表示，建於2003年的德育公園，面積約2.7公頃，將周邊步道等修繕，有效解決區域排水及停車亂象。記者翁唯真／攝影
平鎮區長陳慶仁表示，建於2003年的德育公園，面積約2.7公頃，將周邊步道等修繕，有效解決區域排水及停車亂象。記者翁唯真／攝影

桃園市長鄭文燦今下午至平鎮區視察德育公園周邊步道及附設停車空間整修工程竣工，他表示，經改善整修後，改善步道、植栽、照明、排水等設施，並整修停車空間，連結周圍空間，未來在此將可規畫舉辦小型活動，成為適合市民休閒散步的好去處。

鄭文燦表示，2.7公頃的德育公園周圍有平鎮棒球場，以及平鎮區公所、戶政事務所、衛生所等機關所在的行政園區，市府陸續完成平鎮棒球場及射箭場更新，讓球員有更完善的練習場地，同時也進行平鎮區公所外牆修繕，改善同仁辦公空間及提升民眾洽公便利性，完工後進一步發現，需要以整體園區為概念設計，因此委託平鎮區公所推動周邊環境改造工程，改善步道、植栽、照明、排水等設施，並整修停車空間，連結周圍空間，未來在此將可規劃舉辦小型活動，成為適合市民休閒散步的好去處。

平鎮區長陳慶仁表示，建於2003年的德育公園，面積約2.7公頃，目前設有棒球場、籃球場、射箭場、溜冰區、兒童遊戲區及體健設施區等，因周邊步道地磚破損老舊、部分步道及區域排水未連通，及有停車亂象等情況。因此，市府投入約992萬元工程經費，進行周邊步道、水溝整修、環境綠化、新增步道、景觀燈、改善停車空間、棒球場大門、廣場地坪等工程，於今年7月底開工、11月初完工，有效解決區域排水及停車亂象，同時提升市容環境及休憩空間舒適性。

桃園市長鄭文燦今下午至平鎮區視察德育公園周邊步道及附設停車空間整修工程竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今下午至平鎮區視察德育公園周邊步道及附設停車空間整修工程竣工。記者翁唯真／攝影

鄭文燦 衛生所 桃園

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