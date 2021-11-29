平鎮德育公園周邊步道修繕 有效解決排水及停車亂象

桃園市長鄭文燦今下午至平鎮區視察德育公園周邊步道及附設停車空間整修工程竣工，他表示，經改善整修後，改善步道、植栽、照明、排水等設施，並整修停車空間，連結周圍空間，未來在此將可規畫舉辦小型活動，成為適合市民休閒散步的好去處。

鄭文燦表示，2.7公頃的德育公園周圍有平鎮棒球場，以及平鎮區公所、戶政事務所、衛生所等機關所在的行政園區，市府陸續完成平鎮棒球場及射箭場更新，讓球員有更完善的練習場地，同時也進行平鎮區公所外牆修繕，改善同仁辦公空間及提升民眾洽公便利性，完工後進一步發現，需要以整體園區為概念設計，因此委託平鎮區公所推動周邊環境改造工程，改善步道、植栽、照明、排水等設施，並整修停車空間，連結周圍空間，未來在此將可規劃舉辦小型活動，成為適合市民休閒散步的好去處。