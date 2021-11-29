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中壢中央大樓防災演練 強化民眾對複合式大樓防災意識

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
消防二大今模擬該大樓5樓因電線老舊不慎造成火災，由第二大隊副大隊長劉闊融擔任現場指揮官，進行救災戰術指揮及現場人員車輛調配，並對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。記者翁唯真／翻攝
消防二大今模擬該大樓5樓因電線老舊不慎造成火災，由第二大隊副大隊長劉闊融擔任現場指揮官，進行救災戰術指揮及現場人員車輛調配，並對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。記者翁唯真／翻攝

桃市府消防局第二大隊今辦理轄內中央企業大樓消防搶救演練，大樓內的住戶及業者共同參演，強化住商複合式大樓整體消防救災能力及民眾防災意識。

中壢區中央企業大樓為樓高12層、地下2層，為建齡約30年的住商大樓，1樓為燒肉店、咖啡廳，其餘樓層有診所、辦公室、托嬰中心、補習班、事務所及一般住戶，用途十分廣泛。

消防二大今模擬該大樓5樓因電線老舊不慎造成火災，由第二大隊副大隊長劉闊融擔任現場指揮官，進行救災戰術指揮及現場人員車輛調配，由於住商複合大樓的用途廣泛、各樓層間人員出入較為複雜，對於人員搜救及住戶人數清點的困難度提升，實屬考驗消防員的經驗判斷與戰技能力，消防救災運用雲梯車對5樓受困民眾執行高空救援行動，及特搜小組對受傷消防人員執行快速救援等情境模擬演練相當逼真，並對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。

消防第二大隊長戴明杉表示，此次演練共出動18輛消防救災車輛，動員約70位警義消人員，由中壢警分局興國派出所員警現場實施交管，並呼籲民眾，發現火災時應保持冷靜，不應該只是一昧往上或往下逃生，若見逃生動線已充滿濃煙，應選擇就地避難將門關上，並連絡消防人員告知自身位置，才是正確的求生自救。

桃市府消防局第二大隊今辦理轄內中央企業大樓消防搶救演練，大樓內的住戶及業者共同參演，強化住商複合式大樓整體消防救災能力及民眾防災意識。記者翁唯真／翻攝
桃市府消防局第二大隊今辦理轄內中央企業大樓消防搶救演練，大樓內的住戶及業者共同參演，強化住商複合式大樓整體消防救災能力及民眾防災意識。記者翁唯真／翻攝

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