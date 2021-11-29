桃園富岡車站周遭環境優化 明年再辦鐵道藝術節
楊梅富岡地區擁有濃厚的傳統客家特色，古老而質樸的富岡老街，仍然保有濃厚的昔日客家生活型態。桃園市長鄭文燦今至楊梅區視察幸福富岡客家生活環境營造計畫竣工，肯定楊梅區公所為提升客家文化生活及產業環境品質的努力。
鄭文燦表示，去年「富岡鐵道藝術節」落幕後，為提升客家文化生活及產業環境品質，市府針對富岡地區進行盤點，推動「楊梅區幸福富岡客家生活環境營造計畫」，總經費約1620萬餘元，其中78%爭取客委會「客家文化生活及產業環境營造」補助，完成富岡火車站前「幸福富岡藝術廣場」及周邊環境改善，包含大井頭伯公廣場（含老街周邊與創生基地）、民生埤與三連埤等地景觀環境優化，也強化客家文化重點發展區的老街街屋立面及騎樓改善，優化成果相當顯著，不僅讓人行動線更好，也更具客家生活文化特色。
鄭文燦指出，富岡地區擁有濃厚的地方元素，未來也將成為市府推動地方創生的重點地區，期盼富岡以鐵道文化及埤塘景觀元素為雙基底，進行微旅行動線串連與環境整備；明年計畫籌備第2屆「富岡鐵道藝術節」，預計與交通部台灣鐵路管理局合作，再次開動「蒸汽火車」從中壢車站行駛至富岡車站。
楊梅區長邱世源表示，楊梅富岡地區因日治時期縱貫鐵路設站而興起，其後因地區性公路運輸網建立，及高速公路的闢建通車，讓富岡火車站的鐵路運輸功能逐漸淡去，這次特別在富岡火車站前廣場形塑「幸福富岡藝術廣場」，完成變電箱及人行通道環境改善，並設置伯公岡陶版壁畫文化牆，紀錄富岡地區的歷史人文風貌；針對民生埤、三連埤，除完善指標系統及導覽解說牌面，也延續桃園地景藝術節富岡幸福筆記作品主題，設置主題街道家具座椅，讓休憩空間更友善。
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