消防平鎮分隊老舊原址改建 人員至其餘分隊守護市民
位於平鎮區中豐路上40多年的消防第四大隊平鎮消防分隊，經2019年耐震評估後由桃園市長鄭文燦指示於原址拆除重建，即日起目前服務於該分隊的消防人員、車輛裝備，依實際勤務需要遷調於同屬平鎮區內的復旦、山峰分隊及鄰近轄區的楊梅區埔心分隊、中壢區龍岡分隊。
鄭文燦指出，平鎮消防分隊廳舍是早期警察局平鎮分駐所移撥給消防局使用，至今廳舍空間已呈現老舊且不敷使用，相關救災車輛僅能停放於廳舍後方，每當執行救災救護勤務時，易因車道狹小致出勤與返隊動線相當不便，其原址規劃重建整棟廳舍為地上5層、地下1層，供消防局第四大隊及平鎮分隊進駐使用。
消防局長謝呂泉表示，近年平鎮區人口快速成長逾22萬人，廳舍重建刻不容緩，重建期間除將平鎮分隊所轄區內25個里、業務及救災能量由同區復旦、山峰分隊及原屬平鎮人員、車輛等救援能量同步派遣、無縫承接，讓當地民眾感受到救災救護服務沒有空窗期。
謝呂泉說，為確保交通尖峰救護服務時效，特別規劃於改建期間每日上午8時至下午8時採輪班機制派遣消防同仁及救護車1輛前往平鎮區金星里守望相助分隊駐守機動出勤救護勤務，輔以消防局開發「行動派遣119」APP自動導航功能，指引最佳路徑，以最短時間抵達案發地點，有效守護著民眾緊急送醫的需要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言