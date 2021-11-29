消防平鎮分隊老舊原址改建 人員至其餘分隊守護市民

位於平鎮區中豐路上40多年的消防第四大隊平鎮消防分隊，經2019年耐震評估後由桃園市長鄭文燦指示於原址拆除重建，即日起目前服務於該分隊的消防人員、車輛裝備，依實際勤務需要遷調於同屬平鎮區內的復旦、山峰分隊及鄰近轄區的楊梅區埔心分隊、中壢區龍岡分隊。

鄭文燦指出，平鎮消防分隊廳舍是早期警察局平鎮分駐所移撥給消防局使用，至今廳舍空間已呈現老舊且不敷使用，相關救災車輛僅能停放於廳舍後方，每當執行救災救護勤務時，易因車道狹小致出勤與返隊動線相當不便，其原址規劃重建整棟廳舍為地上5層、地下1層，供消防局第四大隊及平鎮分隊進駐使用。

消防局長謝呂泉表示，近年平鎮區人口快速成長逾22萬人，廳舍重建刻不容緩，重建期間除將平鎮分隊所轄區內25個里、業務及救災能量由同區復旦、山峰分隊及原屬平鎮人員、車輛等救援能量同步派遣、無縫承接，讓當地民眾感受到救災救護服務沒有空窗期。