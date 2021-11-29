防疫旅館一房難求 鄭文燦：可能要申請集中檢疫所

年底返台潮增加，防疫旅館至1月上旬幾乎滿房，許多民眾擔心回台訂不到旅館。桃園市長鄭文燦下午受訪表示，桃園的防疫旅館有4000間，春節期間也會增加短期的防疫旅館，但目前從1月15日以後都是滿載，集中檢疫所則還沒有滿，因此部分入境的旅客可能要申請集中檢疫所。

鄭文燦表示，市府也希望能夠增加防疫旅館的數量，但因為現在國旅非常興盛，很多飯店或旅館選擇做國旅，因此要請指揮中心審慎計算，精準掌握防疫旅館以及集中檢疫所的使用情況。

至於防疫計程車部分，鄭文燦強調「防疫車隊我們是足夠的」，目前主要是送旅客去做PCR檢測會使用到防疫計程車，車隊會盡量錯開時間；目前全台灣最大的防疫計程車隊在桃園，有將近600輛，其它縣市還沒有這個條件，所謂的防疫旅館跟防疫車隊不夠指的是別的縣市，「桃園在這方面指標還是最高的。」