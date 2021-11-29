快訊

情色教主雪碧為已婚老闆生子 被控侵害配偶權判決出爐

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫旅館一房難求 鄭文燦：可能要申請集中檢疫所

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

年底返台潮增加，防疫旅館至1月上旬幾乎滿房，許多民眾擔心回台訂不到旅館。桃園市長鄭文燦下午受訪表示，桃園的防疫旅館有4000間，春節期間也會增加短期的防疫旅館，但目前從1月15日以後都是滿載，集中檢疫所則還沒有滿，因此部分入境的旅客可能要申請集中檢疫所。

鄭文燦表示，市府也希望能夠增加防疫旅館的數量，但因為現在國旅非常興盛，很多飯店或旅館選擇做國旅，因此要請指揮中心審慎計算，精準掌握防疫旅館以及集中檢疫所的使用情況。

至於防疫計程車部分，鄭文燦強調「防疫車隊我們是足夠的」，目前主要是送旅客去做PCR檢測會使用到防疫計程車，車隊會盡量錯開時間；目前全台灣最大的防疫計程車隊在桃園，有將近600輛，其它縣市還沒有這個條件，所謂的防疫旅館跟防疫車隊不夠指的是別的縣市，「桃園在這方面指標還是最高的。」

防疫旅館 桃園 計程車 鄭文燦

延伸閱讀

桃低碳環保績優鄰里頒獎 綠能結合物聯網學生多元學習

桃園低碳環保績優鄰里 保生里護藻礁現三接方案不完美

嚴防Omicron病毒 鄭文燦：準備檢疫量能、若大流行要暫停入境

鄭文燦再引戰核四 國民黨：非核家園只會造成缺電台灣

相關新聞

防疫旅館一房難求 鄭文燦：可能要申請集中檢疫所

年底返台潮增加，防疫旅館至1月上旬幾乎滿房，許多民眾擔心回台訂不到旅館。桃園市長鄭文燦下午受訪表示，桃園的防疫旅館有40...

外骨骼機器人助行免拐杖 新竹市長林智堅參訪緯創資通

為促進產業發展，新竹市長林智堅今訪緯創資通新竹廠，邀請市區五大醫院與竹縣中國醫藥大學附設醫院觀摩最新醫療輔具技術，現場除...

桃園財神大樓過5成籌組更新會 住戶樂見承租客怕沒工作

因高雄城中城大樓奪走46條人命，讓老屋問題浮上檯面，桃園中壢火車站前的第一商業大樓，又稱財神大樓是許多老桃園人的記憶之一...

達成慈善基金會再捐300萬元 5年1500萬元幫助苗栗

達成慈善基金會今天連續第二年到苗栗縣議會，捐款300萬元給苗栗縣政府，代表接受的縣府社會處長楊文志允諾，捐款都會充分用在...

桃園中壢財神大樓過半同意籌組更新會 最快明年1月立案

高雄城中城社區惡火，引起全國關注老舊複合式大樓的安全問題，桃園市住宅發展處今表示，位在中壢區的財神大樓獲過5成土地及建物...

桃低碳環保績優鄰里頒獎 綠能結合物聯網學生多元學習

桃園市長鄭文燦今天上午至中壢區中正公園桐花廣場，出席由環保局主辦2021年桃園市低碳環保鄰里成果發表暨記者會，表揚在建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。