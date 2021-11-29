桃園財神大樓過5成籌組更新會 住戶樂見承租客怕沒工作

因高雄城中城大樓奪走46條人命，讓老屋問題浮上檯面，桃園中壢火車站前的第一商業大樓，又稱財神大樓是許多老桃園人的記憶之一，但因時代變遷經營不善落沒，但產權複雜都更一直不成，所幸今年11月底獲得5成土地及建物所有權人同意籌組更新會，明年1月完成更新會立案。

財神大樓為地標性建築物，迄今已有40年歷史，面積1111平方公尺，地上11層、地下3層，所有權人達258人，目前內部共有8個營業場所，2家遊藝場，2家餐廳及4家旅館業者還在經營當中。

而今年持分較大的所有權人重啟都市更新會籌組，市府都市發展局住宅發展處持續協助與輔導，於今年8月至11月召開多場都市更新說明會。在宅發處及更新會發起人努力下，於今年11月底獲得5成土地及建物所有權人同意籌組更新會，由發起人正式送件，預計12月由宅發處協助發起人召開更新會成立大會，明年1月完成更新會立案。

宅發處表示，更新會立案後，市府將輔導其向內政部營建署申請重建規劃補助，可有效減輕更新會推動重建初期經費不足的負擔，並透過籌組更新會逐漸凝聚所有權人意願，讓都市更新順利推動，早日重現大樓的商業風華。

2樓遊藝場業者表示，營業場所是跟房東承租不曉得都更消息，以他的角度當然是不要都更比較好，不然要上哪去營業，害怕飯碗保不住，當然以地主及房屋所有權人而言，這會是件好事；而8樓的旅館業者則說，能都更當然相當樂見，因年事已高，隨時都能退休，並不擔心工作問題，跟隨大家的意見。

市議員梁為超指出，財神大樓所有權人及樓地板面積過半籌組更新會，是好的開始，也代表過去努力成果有收穫，至於要通過都更仍須達75％以上，需靠政府強力協助；他說，財神大樓實際只有300多坪，樓層又高1坪換1坪負擔比例太重，他之前市政質詢時，桃園市長鄭文燦曾說，可連同後方的透天民宅一同都更，當然前提須取得住戶同意，但希望市府朝這方面努力。