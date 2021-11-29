外骨骼機器人助行免拐杖 新竹市長林智堅參訪緯創資通

為促進產業發展，新竹市長林智堅今訪緯創資通新竹廠，邀請市區五大醫院與竹縣中國醫藥大學附設醫院觀摩最新醫療輔具技術，現場除展示AI極速冷萃機、紫外線消毒機器人，林智堅也體驗由緯創醫學科技與加拿大生醫團隊B-Temia合作研發的下肢外骨骼機器人「Keeogo啟而走」，該輔具讓行動不便者重拾走路能力，能空出雙手、更輕鬆移動，林智堅說，盼未來能促成跨界合作，讓產業更有競爭力，也提升大新竹醫療服務。

林智堅與新竹台大分院長余忠仁、新竹馬偕醫院長翁順隆、南門醫院榮譽副院長江銘基、中醫大新竹附醫院長陳自諒、新竹國泰醫院副院長曾英智、國軍桃園總醫院新竹分院復健科主任何振文今在緯創資通總經理林建勳、副總經理賴志忠帶領下，參觀緯創最新醫學人工智慧，包含UVC紫外線消毒機器人、機械式助行器、直立式步態訓練系統等最新智慧輔具、AI極速冷萃機（人工智慧咖啡機）。

林智堅今試穿下肢外骨骼機器人「Keeogo啟而走」，行動感測器可感應髖關節與膝蓋角度，輔助行動，林智堅在人工智慧輔助下跳躍、跑步，他說，鋼鐵人以後就要成真了，穿載後各項動作都變輕鬆。

緯創表示，外骨骼機器人「Keeogo啟而走」有別於過去輔助工具，可感應髖關節與膝蓋角度，不必遙控就能自動輔助患者行動，讓患者空出雙手重拾「走路」能力，更可重新自主生活。多數患者穿戴後都感動到哭，因為早已忘記走路感覺。

林智堅表示，為了解產業需求，他陸續拜訪緯創、聯電、聯詠、國際半導體產業協會、台灣美國商會，11月初他也與市府團隊拜訪緯創董事長林憲銘，知悉緯創跨足醫療產業，今特地邀請各醫院一同參訪並觀摩最新醫療輔具技術，藉由交流讓大新竹醫療服務更提升，盼促成跨界合作，讓產業更有競爭力。

緯創資通總經理林建勳說，緯創在地深根30多年，新竹廠區一直是歷史最悠久廠區，一直從事研發、製作高階ICA產品、醫學人工智慧產品，包含外骨骼機器人「Keeogo啟而走」、UVC紫外線消毒機器人等。期待未來與醫界有跨界合作機會。