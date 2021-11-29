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桃園中壢財神大樓過半同意籌組更新會 最快明年1月立案
高雄城中城社區惡火，引起全國關注老舊複合式大樓的安全問題，桃園市住宅發展處今表示，位在中壢區的財神大樓獲過5成土地及建物所有權人同意籌組更新會，預計12月將召開更新會成立大會，明年1月完成更新會立案。
俗稱「財神大樓」的第一商業大樓是中壢火車站前地標性建築物，迄今已有40年歷史，面積1111平方公尺，地上11層、地下3層，所有權人達258人，因時代變遷經營不善而落沒，現只有少數地面層店鋪及部分旅館業繼續營業。
桃園市住發處說，持分較大的所有權人於今年重啟更新會籌組，經市府持續協助與輔導，於今年8月至11月召開多場都市更新說明會，並在市府及更新會發起人努力下，於今年11月底獲得5成土地及建物所有權人同意籌組更新會，將由協助發起人於12月召開更新會成立大會，明年1月完成更新會立案。
桃園市住發處表示，更新會立案後，市府將輔導其向內政部營建署申請重建規畫補助，有效減輕更新會推動重建初期經費不足的負擔，並透過籌組更新會逐漸凝聚所有權人意願，讓都市更新順利推動，早日重現大樓的商業風華。
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