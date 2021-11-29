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桃低碳環保績優鄰里頒獎 綠能結合物聯網學生多元學習
桃園市長鄭文燦今天上午至中壢區中正公園桐花廣場，出席由環保局主辦2021年桃園市低碳環保鄰里成果發表暨記者會，表揚在建築物綠化降溫推動有成的24個低碳環保績優鄰里及今年度取得銅級升等的中壢區。
鄭文燦表示，今年配合行政院環保署政策共輔導24個鄰里推動綠屋頂、牆面植生、綠籬及雨水儲留再利用系統等項目，持續推廣低碳永續家園認證，截至今年10月底，市層級獲得銀級，區層級八德區獲得銀級、11區獲銅級，1區報名成功；里層級獲得8處銀級、106處銅級及290處報名成功，計404處參與認證評等，村里報名低碳永續家園認證評等參與率六都第1。
中壢區自立里因社區內多為高齡人口，但頂樓原先雜亂，經環保局輔導協助，不只在屋簷上做雨溝，讓雨水能收集進雨撲滿，再灌溉置綠屋頂花圃內，不只生機盎然，長者也多了休憩空間；而桃園區會稽里則是，由會稽里長鄭麗花與快樂國小及會稽國中合作，在校園內建置於菜共生、生態池和薄層草皮及綠牆等，並結合物聯網讓學生能運用APP隨時知道生態池狀況及學習英語，讓環境和學習結合在一起。
環保局長呂理德指出，今年將中壢區列為重點推動區域，協助達成低碳永續家園區銅級升等，截至今總減碳量來到128噸／年，以實際行動證明，中壢區可突破水泥叢林的限制，打造永續宜居的環境；公眾使用空間營造綠屋頂或雨撲滿等建築物綠化降溫設施，推動學校建構清淨空氣綠牆等改善室內空氣品質的低碳項目，打造都會田野農村生活。
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