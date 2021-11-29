直球對決 苗栗縣議會明天二、三讀審查總預算草案

苗栗縣議會定期會今天分組審查會聯席會，民進黨團總召集人陳光軒發言，一口氣保留總預算草案16項、1400多萬元大會發言權，國民黨團副書長余文忠立即反擊，國民黨團也針對陳光軒所提全部保留發言權，雙方壁壘分明，將於明天大會二、三讀審查會對決。

縣府明年總預算草案，歲入編列218億417萬2000元，舉債86億7000萬元，歲入比今年預算增加4億4277萬餘元，歲出編列215億7417萬2000元，債務 償還89億元，縣議會定期會審查草案，黨團協商破裂，僅共識違反廢棄物清理法罰款檢舉人獎金部分，要求制定基準，及生育津貼補助請縣府預算額度範圍，酌以從每胎8800元，提高至1萬元。

今天的審查聯席會，陳光軒提出16項、1400多萬元預算，保留大會發言權，余文忠接著發言代表國民黨團，針對陳光軒保留大會發言權的科目，也全部保留發言權，民進黨羅貴星、徐筱菁、時代力量宋國鼎、無黨籍曾玟學、陳品安、黎煥強聲援陳光軒，紛紛也保留大會發言權。