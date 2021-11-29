聽新聞
test
0:00 / 0:00
直球對決 苗栗縣議會明天二、三讀審查總預算草案
苗栗縣議會定期會今天分組審查會聯席會，民進黨團總召集人陳光軒發言，一口氣保留總預算草案16項、1400多萬元大會發言權，國民黨團副書長余文忠立即反擊，國民黨團也針對陳光軒所提全部保留發言權，雙方壁壘分明，將於明天大會二、三讀審查會對決。
縣府明年總預算草案，歲入編列218億417萬2000元，舉債86億7000萬元，歲入比今年預算增加4億4277萬餘元，歲出編列215億7417萬2000元，債務 償還89億元，縣議會定期會審查草案，黨團協商破裂，僅共識違反廢棄物清理法罰款檢舉人獎金部分，要求制定基準，及生育津貼補助請縣府預算額度範圍，酌以從每胎8800元，提高至1萬元。
今天的審查聯席會，陳光軒提出16項、1400多萬元預算，保留大會發言權，余文忠接著發言代表國民黨團，針對陳光軒保留大會發言權的科目，也全部保留發言權，民進黨羅貴星、徐筱菁、時代力量宋國鼎、無黨籍曾玟學、陳品安、黎煥強聲援陳光軒，紛紛也保留大會發言權。
苗栗縣府總預算案去年議會審查，透過黨團協商，27年來首次刪除591.1萬元，及附屬單位預算14萬2500元，今年黨團協商破裂，除了陳光軒保留發言權部分，還有分組審查會保留的8項發言權，總金額約4500萬元，明天大會二、三讀審查勢必有攻防，動用表決勢所難免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言