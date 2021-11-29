西湖濕地明星物種海瓜子 苗縣府建議25毫米以上才採捕

苗栗縣後龍傳統潮間帶漁業採捕小眼花簾蛤（海瓜子），也是西湖重要濕地（國家級）明星物種，縣府根據研究，建議個體25毫米以上才採捕，才能讓生殖親貝有充足的時間繁衍下一代，南龍區漁會總幹事顏德坤認為漁民都會遵守相關規定採捕，也會樂於配合。

海瓜子是後龍海岸重要海產，縣府保育海瓜子，2010年起公告在後龍鎮灣瓦海岸設立「灣瓦海瓜子繁殖保育區」，每年12月1日至次年3月31日禁捕，毗鄰的西湖濕地，海瓜子也是明星物種，縣府委託研究調查，最近建議採捕大小及分區採捕，並希望以科學數據，研擬出最適合後龍地區海瓜子永續利用管理政策。

縣府指出，濕地保育法規定，重要濕地範圍內的土地得為農業、漁業、鹽業及建物的從來只現況使用，也就是管理強度不限制西湖濕地傳統習慣採捕海瓜子，研究採樣推估海瓜子數量0齡期約800顆，1齡期約1600顆，殼長18.9到28.9毫米，2齡期約200顆，殼長28.9到34.1毫米，沒有3齡期。

研究發現海瓜子殼長約15毫米以上開始性成熟，16毫米的個體已發育成熟且有生殖能力，殼長20毫米以上是主要生殖親貝，主要生殖高峰應發生在9月，4、5月也有一次較小規模的繁殖現象。