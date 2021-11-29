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桃園國2涵洞水患斥資千萬動工 市民淹水逾30年終改善

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區中正東路一段840巷、國2涵洞地下道逢雨淹水逾30年引起民怨，市府終於動工解決。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區中正東路一段840巷、國2涵洞地下道逢雨淹水逾30年引起民怨，市府終於動工解決。記者曾增勳／攝影

桃園市大園區中正東路一段840巷、國2涵洞地下道每逢豪大雨淹水無法通行，困擾當地往返居民及埔心工型工業區工廠逾30年，在大園民代、里長多年陳情下，市政府今天上午行舉辦該涵洞淹水改善工程。

副市長李憲明表示，該地下道涵洞逢雨淹水幾十年，經專業評估，終於找到徹底解決水患問題，預定斥資1095萬元、將在明年3月底完工。

大園區中正東路一段840巷、國2涵洞地下道，為大園中正東路一段數百戶居民及埔心小型工業區廠商的主要進出道路，因為長期排水系統不良，每逢豪大雨無法渲洩，涵洞淹水。

埔心里長李游彩雲說，該涵洞長期遇雨積水嚴重，最深淹水到胸部，無法通行，市長鄭文燦與市議員徐其萬等人多次會勘後，終於解決居民長期水患困擾。

桃園市副市長李憲明( 中）主持大園區中正東路一段840巷、國2涵洞動工，解決當地逾30年年水患。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長李憲明( 中）主持大園區中正東路一段840巷、國2涵洞動工，解決當地逾30年年水患。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長李憲明( 中）主持大園區中正東路一段840巷、國2涵洞動工，解決當地逾30年年水患。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長李憲明( 中）主持大園區中正東路一段840巷、國2涵洞動工，解決當地逾30年年水患。記者曾增勳／攝影

淹水 桃園 鄭文燦

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