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桃園低碳環保績優鄰里 保生里護藻礁現三接方案不完美

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
藻礁剛好就位在保生里社區內，廖經贈表示，經過這十幾年淨灘保育策略、環境教育及導覽，讓更多人知道如何愛護環境。記者翁唯真／翻攝
藻礁剛好就位在保生里社區內，廖經贈表示，經過這十幾年淨灘保育策略、環境教育及導覽，讓更多人知道如何愛護環境。記者翁唯真／翻攝

桃園市長鄭文燦今天上午至中壢區中正公園桐花廣場，出席低碳環保鄰里成果發表暨記者會，獲獎的觀音區保生里社區發展協會理事長廖經贈談及藻礁公投，仍認為政策不是最完美。

環保局主辦2021年桃園市低碳環保鄰里成果發表暨記者會，表揚建築物綠化降溫推動有成的24個低碳環保績優鄰里及今年取得銅級升等的中壢區。

鄭文燦表示，配合行政院環保署建築物綠化降溫政策，輔導推動綠屋頂、牆面植生、綠籬及雨水貯留再利用系統等項目，並持續推廣低碳永續家園認證，截至今年10月底村里報名低碳永續家園認證評等參與率六都第一。

獲獎社區之一的觀音區保生里社區發展協會理事長廖經贈指出，保生里去年在閒置苗圃建置綠牆、透水鋪面、魚菜共生系統及太陽能光電系統，今年獲30萬補助於活動中心做綠牆、雨水回收系統及LED燈具，以今年的40平方公尺綠牆而言，減碳量就達100公斤。

而藻礁剛好就位在保生里社區內，廖經贈表示，20年前電廠興建就造成極大物理破壞，堤岸突堤效應嚴重，跟政府溝通如何解決環境破壞問題、水質汙染等，因此前桃園縣長吳志揚建立水環境巡守隊，針對所有河川巡守巡護，經過這十幾年淨灘保育策略、環境教育及導覽，讓更多人知道如何愛護環境，前年也做調查水質監測，陸續至大潭藻礁公投區域。

廖經贈說，要不要興建三接很難取捨，他的想法是不可能不蓋，三接必須和生態共存，不可能建了原來生態還存在著，應思考如何跟環境共存，減少破壞面積及施工工法避開敏感地帶，減少干擾生態。

廖經贈指出，以往台灣都以經濟取決，很多事可多花點錢及巧思去處理，觀念要改變；他說，早期中油曾去找他溝通，如果能聽他的做穿透式堤防，只要多花點錢，可減緩60至70％突堤效應，開發面積縮小及水深不夠需外推，若當時送環差第一時間聽到地方的意見，今天就不須淪落到這種地步，不過公投相對也能逼迫執政黨須多花點錢，讓環境和發展能取得平衡點。

廖經贈最後說，電廠、焚化爐及三接都在他家後，目前不是最完美方案，核四無法使用搞到現在能源短缺，政黨不斷惡鬥，最後傷害的還是人民。

獲低碳環保績優的觀音區保生里，投入2年就建置多樣綠化設施。記者翁唯真／攝影
獲低碳環保績優的觀音區保生里，投入2年就建置多樣綠化設施。記者翁唯真／攝影
觀音區保生里去年在閒置苗圃建置綠牆、透水鋪面、魚菜共生系統及太陽能光電系統，而今年獲30萬補助於活動中心做綠牆、雨水回收系統及LED燈具。記者翁唯真／攝影
觀音區保生里去年在閒置苗圃建置綠牆、透水鋪面、魚菜共生系統及太陽能光電系統，而今年獲30萬補助於活動中心做綠牆、雨水回收系統及LED燈具。記者翁唯真／攝影
廖經贈說，要不要興建三接很難取捨，他的想法是不可能不蓋，三接必須和生態共存。記者翁唯真／翻攝
廖經贈說，要不要興建三接很難取捨，他的想法是不可能不蓋，三接必須和生態共存。記者翁唯真／翻攝

大潭藻礁 桃園 三接

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