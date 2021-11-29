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西濱苗栗段又傳石虎路殺 苗縣府籲熱區夜間慢行

中央社 / 苗栗縣29日電

台61線西濱快速公路苗栗路段又傳石虎路殺案件，苗栗縣政府農業處今天表示，這是今年縣內第13起路殺案件，呼籲用路人開車經過石虎熱區，應小心慢行，用行動一起保育石虎。

苗栗縣警察局竹南分局今天透過新聞稿表示，26日晚間接獲民眾報案在後龍鎮台61線西濱公路北上98.6公里側車道發生交通事故，員警趕往現場，經查張姓機車騎士行經此處時，路邊忽然衝出一隻動物，來不及閃躲即撞上，導致摔車；隨後又有另一名騎士騎乘機車閃避不及擦撞倒地機車，也跟著摔車受傷。

警方指出，2名機車騎士都僅遭受輕傷，經送醫救治已無大礙，不過員警檢視民眾所稱疑似「貓」的動物，赫然發現是台灣瀕臨絕種保育類動物「石虎」，立即連繫縣府農業處自然生態保育科派員到場處理。

農業處表示，這隻遭路殺石虎體重約4.6公斤，為成年公石虎，研判外出覓食時，直接穿越公路才不幸被機車碰撞；而此路段今年5月也曾發生石虎遭路殺，台61線今年迄今已發生4起路殺。

農業處長李乙廷指出，這一件石虎路殺案件是今年縣內第13起，也是10年來累計第85起；石虎為夜行性動物，趁著夜晚外出覓食，但車輛強光容易造成石虎誤判、反應不及，因此石虎路殺經常發生在夜晚時分，提醒民眾開車經過苗栗縣道路，當看到有石虎圖象標誌，就是石虎出沒熱區，應放慢行車速度，用行動共同保育珍貴的石虎。

石虎 苗栗縣 機車騎士

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