桃園中平商圈聖誕點燈 5層樓高聖誕樹成打卡景點

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
聖誕系列活動今年為第6年舉辦，將舉辦為期1個月的聖誕活動，藉由今晚點燈活動數百位民眾舉起手中的燭光，共同點亮「聖誕光廊」與「最高聖誕樹」。記者翁唯真／攝影
聖誕系列活動今年為第6年舉辦，將舉辦為期1個月的聖誕活動，藉由今晚點燈活動數百位民眾舉起手中的燭光，共同點亮「聖誕光廊」與「最高聖誕樹」。記者翁唯真／攝影

距離聖誕節不到1個月，有桃園西門町之稱的中壢站前中平商圈，一直是青年學子和外國人士常去觀光的去處，近年來商圈協會營造友善商圈，除 以捐贈物資、食物銀行、義演走唱等公益行動關懷弱勢族群，串連周邊學校舉辦藝文與節慶活動，也協助推動騎樓整平等志願服務。

為迎接聖誕節，中壢站前中平商圈共同布置長達500公尺的聖誕光廊，與「中壢最高」5層樓的聖誕樹，並舉辦聖誕季系列活動，即日起每天晚上5時開始點燈，相信將吸引大量人潮打卡拍照。

主辦人中平商圈理事長劉柏成表示，聖誕系列活動今年為第6年舉辦，今年再次結合教會、里民、店家、慈善協會共同舉辦為期1個月的聖誕活動，藉由今晚點燈活動數百位民眾舉起手中的燭光，共同點亮「聖誕光廊」與「最高聖誕樹」，期許為社會捎來溫暖。

系列活動還有12月19日聖誕晚會、12月25日走唱報佳音，另外活動期間至商圈近100間合作店家使用五倍券消費滿200元皆可獲得抽獎券，歡迎各地民眾扶老攜幼、大手牽小手，共度溫馨感恩佳節。

為迎接聖誕節，中壢站前中平商圈共同布置長達500公尺的聖誕光廊，與「中壢最高」5層樓的聖誕樹。記者翁唯真／攝影
為迎接聖誕節，中壢站前中平商圈共同布置長達500公尺的聖誕光廊，與「中壢最高」5層樓的聖誕樹。記者翁唯真／攝影

聖誕節 桃園 西門町

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