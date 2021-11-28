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桃園仙草花節預計盛開至12月12日 童扮仙草哥奪第一

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
仙草哥及花仙子創意造型競賽共有29組小朋友報名，神複製仙草哥造型的李小弟模樣相當可愛獲得第1名，並得到8000元獎金及500元禮券。記者翁唯真／翻攝
仙草哥及花仙子創意造型競賽共有29組小朋友報名，神複製仙草哥造型的李小弟模樣相當可愛獲得第1名，並得到8000元獎金及500元禮券。記者翁唯真／翻攝

2021桃園仙草花節本月20日在楊梅休閒農業區盛大開幕，第2周持續舉辦系列活動，並頒發創意花田競賽，鼓勵在地鄰里熱心參與，農業局長郭承泉表示，本周起仙草花更加盛開，預估整體花期可望盛開到12月12日。

楊梅區長邱世源表示，今年為促進在地參與，落實休耕農田再利用，廣邀楊梅休閒農業區的農民參與展區周邊舉辦的創意花田競賽，共有16組報名參賽，以上湖里長張花樑發想的「花田遊上湖 金牛喜迎賓」花田主題獲得第1名，在向日葵金黃色的花瓣下，伴隨著陽光和風搖曳的花海，吸引眾多的遊客駐足拍照。

張花樑說，上湖里已連續5年都種植花卉，起初只是覺得想將停車場周邊也弄得美美的，因此號召里上10多位居民一同栽種向日葵及百日草，更上山採竹子芒草做裝置藝術，今年首次參賽就獲得第1名讓他相當驚訝，獲得的2萬元獎金也提供里上運用。

而仙草哥及花仙子創意造型競賽共有29組小朋友報名，神複製仙草哥造型的李小弟模樣相當可愛獲得第1名，並得到8000元獎金及500元禮券。

郭承泉說，經冷鋒過境本周起仙草花更加盛開，另外遊客中心及上湖一路沿線農田是創意花田競賽的賞花重點，仙草花節活動預計12月5日結束，但預估整體花期可望盛開到12月12日，想要一睹紫爆仙草花及創意花田美景的民眾，請把握機會不要錯過。

張花樑說，上湖里已連續5年都種植花卉，起初只是覺得想將停車場周邊也弄得美美的，因此號召里上10多位居民一同栽種向日葵及百日草。記者翁唯真／翻攝
張花樑說，上湖里已連續5年都種植花卉，起初只是覺得想將停車場周邊也弄得美美的，因此號召里上10多位居民一同栽種向日葵及百日草。記者翁唯真／翻攝
上湖里長張花樑發想的「花田遊上湖 金牛喜迎賓」花田主題獲得第1名。記者翁唯真／翻攝
上湖里長張花樑發想的「花田遊上湖 金牛喜迎賓」花田主題獲得第1名。記者翁唯真／翻攝

花田 桃園

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