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苗栗南庄東村宿舍濃濃日本風情 慢城觀光旅遊新亮點
苗栗縣歷史建築林務局南庄鄉東村宿舍，散發濃濃的傳統日本風情，今年11月16日試營運，公開後爆紅， 吸引遊客拍照打卡，交通部觀光局長張錫聰、縣長徐耀昌等人今天開幕，期待成為觀光旅遊新亮點。
南庄東村宿舍有7、80年歷史，見證樟腦、林業興衰史，觀光局參山國家風景區管理處斥資近3000萬元修舊如舊，委託南庄鄉觀光產業協會經營，11月16日試營運，東洋風情引起熱烈回響，今天由徐耀昌、張錫聰、參山處代理處理曹忠猷、南庄鄉長羅春蓮，及立委徐志榮太太王慧珍等人剪綵開幕。
張錫聰指出，參山處透過復舊讓東村宿舍建築充滿東洋風，並特別以竹編藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠，結合象徵祈願與祝福的日式繪馬造型構架營造氛圍，希望為南庄地區再添旅遊亮點，場域未來除提供多元觀光旅遊服務，更將結合南庄老街及周邊觀光景點推出深度體驗遊程，拓展南庄地區整體觀光廊帶。
徐耀昌感謝觀光局及參山處長期對苗栗的觀光的建設和規畫，帶來許多創新能量，他表示，東村宿舍是縣內保存原貌極佳的日式建築之一，具有高度文化資產保存價值，整建修復完成並委外營運，希望結合南庄國際慢城特色，再添旅遊亮點。
南庄鄉觀光產業協會理事長劉月梅表示，東村宿舍展售在地特色伴手禮桂花釀，及地方媽媽手作文創商品，如花布系列帽子、鑰匙包、棉繩編織飾品等，還備有多套日式和服，讓民眾穿著喜愛的樣式與日式宿舍合影留念，甚至可以悠閒漫步南庄老街，體驗特色小旅行，宿舍緣側走廊規畫南庄講堂，邀請地方耆老帶領旅客了解南庄風土典故，近期更可望推出民宿服務，資訊可洽0975-095883或臉書南庄東村宿舍粉絲專頁查詢。
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