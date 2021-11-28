快訊

全球首張Omicron照片發布 密集紅點顯示「比Delta更多突變」

中職／總冠軍賽開轟第二老 周思齊相隔2234天敲全壘打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗南庄東村宿舍濃濃日本風情 慢城觀光旅遊新亮點

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉東村宿舍散發濃濃的傳統日本風情，今天熱鬧開幕，備受期待成為觀光旅遊新亮點。圖／參山國家風景區管理處提供
苗栗縣南庄鄉東村宿舍散發濃濃的傳統日本風情，今天熱鬧開幕，備受期待成為觀光旅遊新亮點。圖／參山國家風景區管理處提供

苗栗縣歷史建築林務局南庄鄉東村宿舍，散發濃濃的傳統日本風情，今年11月16日試營運，公開後爆紅， 吸引遊客拍照打卡，交通部觀光局長張錫聰、縣長徐耀昌等人今天開幕，期待成為觀光旅遊新亮點。

南庄東村宿舍有7、80年歷史，見證樟腦、林業興衰史，觀光局參山國家風景區管理處斥資近3000萬元修舊如舊，委託南庄鄉觀光產業協會經營，11月16日試營運，東洋風情引起熱烈回響，今天由徐耀昌、張錫聰、參山處代理處理曹忠猷、南庄鄉長羅春蓮，及立委徐志榮太太王慧珍等人剪綵開幕。

張錫聰指出，參山處透過復舊讓東村宿舍建築充滿東洋風，並特別以竹編藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠，結合象徵祈願與祝福的日式繪馬造型構架營造氛圍，希望為南庄地區再添旅遊亮點，場域未來除提供多元觀光旅遊服務，更將結合南庄老街及周邊觀光景點推出深度體驗遊程，拓展南庄地區整體觀光廊帶。

徐耀昌感謝觀光局及參山處長期對苗栗的觀光的建設和規畫，帶來許多創新能量，他表示，東村宿舍是縣內保存原貌極佳的日式建築之一，具有高度文化資產保存價值，整建修復完成並委外營運，希望結合南庄國際慢城特色，再添旅遊亮點。

南庄鄉觀光產業協會理事長劉月梅表示，東村宿舍展售在地特色伴手禮桂花釀，及地方媽媽手作文創商品，如花布系列帽子、鑰匙包、棉繩編織飾品等，還備有多套日式和服，讓民眾穿著喜愛的樣式與日式宿舍合影留念，甚至可以悠閒漫步南庄老街，體驗特色小旅行，宿舍緣側走廊規畫南庄講堂，邀請地方耆老帶領旅客了解南庄風土典故，近期更可望推出民宿服務，資訊可洽0975-095883或臉書南庄東村宿舍粉絲專頁查詢。

苗栗縣南庄鄉東村宿舍散發濃濃的傳統日本風情，今天熱鬧開幕，備受期待成為觀光旅遊新亮點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉東村宿舍散發濃濃的傳統日本風情，今天熱鬧開幕，備受期待成為觀光旅遊新亮點。圖／苗栗縣政府提供

南庄 宿舍 日式建築 苗栗縣 徐耀昌

延伸閱讀

投桃報李！慈濟幫苗栗 徐耀昌自掏腰包捐百萬給慈濟

來哦！聽好歌做愛心 苗北藝文中心12月26日公益演唱會

苗栗頭份、竹南沒有運動館 徐耀昌掏縣款1.5億元蓋在崁頂公園

影／「菊內人」登場 銅鑼杭菊盛開美景吸引遊客

相關新聞

藍士博披袍選桃園市議員 基進黨擬再推派女性參選人

距離2022地方選舉剩下1年，台灣基進桃園黨部執行長藍士博今宣布披袍參選2022年桃園區市議員。台灣基進黨主席陳奕齊表示...

苗栗南庄東村宿舍濃濃日本風情 慢城觀光旅遊新亮點

苗栗縣歷史建築林務局南庄鄉東村宿舍，散發濃濃的傳統日本風情，今年11月16日試營運，公開後爆紅， 吸引遊客拍照打卡，交通...

國際身心障礙者日表揚大會 她中年轉職居服員獲新秀獎

12月3日為國際身心障礙者日，桃市府社會局今於中壢龍岡大操場舉辦「平等參與 共創多元價值」國際身心障礙者日市集暨表揚活動...

冠軍建材50周年捐血傳愛 苗栗頭份尚順廣場捐車辦公益市集

冠軍建材股份公司50周年，今天在苗栗縣頭份市尚順廣場舉辦「捐血傳愛、公益市集」活動，冠軍建材執行副總王開明率先捐血，並代...

簡訊報案檢舉違規大增近5成 苗警備感負荷

苗栗縣警察局今年受理簡訊報案檢舉違規大增近5成，警方研判疑因交通部有意限縮民眾檢舉交通違規項目而改弦易轍，線上巡邏警力應...

桃園擬擴大科技執法 議員：不只闖紅燈「違停也要抓」

桃園市警察局、交通局今年擇定轄區車流量大、易肇事或易違規的路口，增設路口科技執法設備，據統計，試辦的20處路口在這兩個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。