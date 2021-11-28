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國際身心障礙者日表揚大會 她中年轉職居服員獲新秀獎

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
獲桃園市110年度蒲公英獎潛力新秀獎56歲的郭秀慧女士，在桃園仁愛之家擔任居家服務員。記者翁唯真／攝影
獲桃園市110年度蒲公英獎潛力新秀獎56歲的郭秀慧女士，在桃園仁愛之家擔任居家服務員。記者翁唯真／攝影

12月3日為國際身心障礙者日，桃市府社會局今於中壢龍岡大操場舉辦「平等參與 共創多元價值」國際身心障礙者日市集暨表揚活動；表揚「模範身心障礙者」、「模範家庭照顧者」及「模範身心障礙服務人員」共30名，及績優身心障礙福利團體計10家、優良居家服務人員共25名。

社會局長鄭貴華今至現場頒獎並表示，此表揚大會自1987年開始舉辦，陸續增加獎項，此次全桃園共有54名人員參賽，評審們依照各個人員的特殊事蹟及資料，歷經掙扎選出30位，相當不容易也值得鼓勵，期望藉由市集暨表揚活動提醒社會大眾，尊重不同族群。

獲頒「模範身心障礙者」的張惠美女士多年前診斷出罹患肌肉萎縮罕見疾病，轉變為輪椅使用者，她仍積極以障礙者的角度倡議身心障礙者權益保障；榮獲「模範家庭照顧者」的馬莉芸女士，從小照顧小兒麻痺肢體障礙的媽媽，結婚後又照顧患有自閉症的兒子，多年來為了照護家人無怨無悔的付出；獲頒「模範身心障礙服務人員」的黃媽龍先生，自2006年起即無酬協助桃園市聲暉協進會田徑選手的訓練，讓聽損選手在全國性及國際比賽中屢屢締造佳績。

而獲桃園市110年度蒲公英獎潛力新秀獎56歲的郭秀慧女士，在桃園仁愛之家擔任居家服務員，原為會計的她，2年前因公司緊縮因而中年轉職踏入居服員的行列，透過上課培訓發現自己對照顧年長者相當有興趣，目前共服務5名年長者，會至家中替他們備餐、洗澡等，讓家中照顧者能喘口氣；能獲獎她表示相當驚訝，感謝督導及機構給予的支持，她會繼續服務下去。

12月3日為國際身心障礙者日，桃市府社會局今於中壢龍岡大操場舉辦「平等參與 共創多元價值」國際身心障礙者日市集暨表揚活動。記者翁唯真／攝影
12月3日為國際身心障礙者日，桃市府社會局今於中壢龍岡大操場舉辦「平等參與 共創多元價值」國際身心障礙者日市集暨表揚活動。記者翁唯真／攝影
社會局長鄭貴華今至現場頒獎並表示，此表揚大會自1987年開始舉辦，陸續增加獎項，此次全桃園共有54名人員參賽，評審們依照各個人員的特殊事蹟及資料，歷經掙扎選出30位。記者翁唯真／攝影
社會局長鄭貴華今至現場頒獎並表示，此表揚大會自1987年開始舉辦，陸續增加獎項，此次全桃園共有54名人員參賽，評審們依照各個人員的特殊事蹟及資料，歷經掙扎選出30位。記者翁唯真／攝影

桃園 自閉 罕見疾病

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