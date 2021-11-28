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冠軍建材50周年捐血傳愛 苗栗頭份尚順廣場捐車辦公益市集
冠軍建材股份公司50周年，今天在苗栗縣頭份市尚順廣場舉辦「捐血傳愛、公益市集」活動，冠軍建材執行副總王開明率先捐血，並代表捐贈1輛冠軍號血液輸送車，活動1天募集100袋熱血，天氣冷颼颼，愛心強強滾滾。
冠軍建材捐贈台灣血液基金會新竹捐血中心冠軍號捐血車邁向第13年，累積募集約23萬袋血，今天在頭份市尚順廣場辦理50周年「捐血傳愛、公益市集」活動，王開明率先捲袖捐血，並代表捐贈冠軍號血液輸送車給新竹捐血中心。
今天的活動台灣血液基金會執行長魏昇堂等人到場，並邀請冠軍建材長期支持的5家社福團體參與公益市集，展現社團好手藝及特色，民眾可以買到喜歡的商品又能做公益，讓購物變得更有價值更有意義，而冠軍建材員工也將義賣所得，全數捐贈給社福團體。
冠軍建材指出，集團未來50年，持續投入各項社會關懷活動，讓更多需要幫助的人得到真正需要的支援，將「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，投入在地關懷、社會公益，及環保活動社會公益，創造共存、共榮、共好的社會價值。
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