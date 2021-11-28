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藍士博披袍選桃園市議員 基進黨擬再推派女性參選人

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣基進桃園黨部執行長藍士博（右）今宣布披袍參選2022年桃園區市議員。
台灣基進桃園黨部執行長藍士博（右）今宣布披袍參選2022年桃園區市議員。

距離2022地方選舉剩下1年，台灣基進桃園黨部執行長藍士博今宣布披袍參選2022年桃園區市議員。台灣基進黨主席陳奕齊表示，除了藍士博，也規畫在中壢區推派女性參選人，希望兩選區相互照應，一男一女也象徵年輕、給年輕人未來的政黨。

藍士博曾任桃園市政府市長室秘書、桃園市青年局公共參與科專員，2015年也曾宣布參選2016年立委選舉，後因民進黨決定徵召鄭寶清參選，藍士博陣營為避免分裂退出立委選戰。

藍士博說，桃園是座年輕的城市，其中桃園區更是選舉的兵家百爭之地，他認為，台灣基進黨的政黨品牌形象非常明確，他也會盡力展現個人特質，未來盼透過參與式問政、整合式問政、創新式問政，讓桃園政壇有不同期待跟想法。

陳奕齊表示，基進黨是最本土深綠的政黨色彩，雖然桃園過往都是深藍，但桃園是個高度成長、人口外來的年輕世代，可不可以改變舊有的政治刻板想像，藍士博是重要的象徵。

他也透露，目前正在徵詢黨內優秀幹部意見，希望能在中壢區推派女性參選人，與北區的藍士博搭配。

桃園 基進黨 藍士博

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