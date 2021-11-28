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「茶金」掀新竹北埔觀光熱潮 鄉長邀遊客走入農再社區體驗在地

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北埔鄉長莊明增（左3）前往竹北水圳公園分享農村再生經驗，更與縣長楊文科（左4）一同邀民眾到北埔除了看茶金，也能體驗在地農村特色。記者巫鴻瑋／攝影
北埔鄉長莊明增（左3）前往竹北水圳公園分享農村再生經驗，更與縣長楊文科（左4）一同邀民眾到北埔除了看茶金，也能體驗在地農村特色。記者巫鴻瑋／攝影

近期因電視劇茶金的播出，不少人慕名前往北埔鄉觀光，為北埔原本就大量的旅遊人潮再添新高峰，不過北埔並不是僅靠茶產業，近年農村再生更做得有聲有色，其中南埔社區更是當中的代表，原本逐漸老化的農村透過社區營造注入新活力，縣府則希望透過農村再生計畫翻轉更多農村的命運。

新竹縣府今天就在竹北水圳公園舉辦農村藏食節，並進行農村再生社區成果交流，請來多個農村再生社區分享自身經驗，還各自帶來農趣手作體驗，其中北埔鄉的南埔社區就推出秋收野餐組餐食，讓參與活動的竹北民眾能在都市綠地中，享受農村悠閒氛圍。

南埔社區的農村再生經驗，是因為十多年當地曾遭遇一場旱災，面臨水資源嚴重不足的問題，村民們為了自己的家鄉土地，決定合力起來解決困難，當即忍痛無條件全村休耕1年，動員社區民眾清淤，修復有百年歷史的水圳，更開始推動社區營造。

南埔社區開始推動社區營造後，還利用當地有百年歷史的石爺公信仰，將傳統祭典逐漸擴大成地方上的文化產業盛事，每年農曆四月初八都舉行「石爺祭」，而成為當地一大特色；南埔也成為農村再生條例從2010年公布實施以後，全國第一座農村再生計畫社區，以打造黃金水鄉、生態農村為目標，發展有機無毒產業。

出身南埔社區的北埔鄉長莊明增就說，雖然許多農村都面臨年輕人口持續外流的狀況，不過靠著農村再生、產業活化，其實只要找出地方特色，即便不能重現過去農村繁榮，也能夠吸引有志青年回鄉，用農村永續發展的方式，讓農村找到價值。

今天在竹北水圳公園舉行的農村再生成果交流會上，縣長楊文科就表示，新竹縣全縣有34處農村再生社區，都在各自逐步創造社區特色及產值，近年也結合地方創生、食農教育等，希望透過農村再生，能夠找回農村活力，吸引青年留鄉或回鄉。

莊明增則歡迎民眾，到北埔鄉不要只是看看電視劇「茶金」的拍攝場景，還可以前往北埔鄉的5個農村再生社區走走，包含南埔、大湖、大林、南外，以及去年剛加入的水磜社區，各個社區都有不同特色，更能感受北埔真正的風貌。

南埔社區是農村再生社區的代表，還曾在全國金牌農村競賽中獲得金牌農村的殊榮。圖／縣府提供
南埔社區是農村再生社區的代表，還曾在全國金牌農村競賽中獲得金牌農村的殊榮。圖／縣府提供

農村再生 北埔 社區營造 新竹

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