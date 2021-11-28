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16期接種公費疫苗明起開放預約 南市衛生局已發送預約接種簡訊

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南第二劑新冠肺炎疫苗接種涵蓋率已達49.6%。圖／擷取畫面
台南第二劑新冠肺炎疫苗接種涵蓋率已達49.6%。圖／擷取畫面

已在11月25日中午12時前完成意願登記，且符合新冠肺炎公費疫苗預約平台第16期接種資格，台南市衛生局表示，今天下午2時起會陸續收到平台發送的預約接種提醒簡訊。

台南市衛生局表示，第16期將自明天29日上午10時起採分流方式開放預約，相關接種作業於12月2日至12月8日進行；本期提供BNT莫德納AZ疫苗第2劑及已接種第1劑AZ疫苗，第2劑可選BNT或莫德納疫苗。

可預約BNT、莫德納第2劑為11月4日前已接種BNT、默德納第1劑的18歲以上民眾；另可接種第2劑AZ或混打BNT、莫德納疫苗為10月7日前已接種AZ第1劑18歲以上民眾。

有意預約BNT疫苗，請留意BNT疫苗預約期間為11月29日上午10時至11月30日中午12時，AZ及莫德納疫苗預約期間為11月29日下午2時至11月30日中午12時。台南市自新冠肺炎苗接種作業起，至11月27日止，共接種2,31萬170劑次，人口涵蓋率74.3%；第二劑涵蓋率49.6%；劑次涵蓋123.9%。

新冠疫苗 台南 BNT 莫德納 AZ疫苗

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