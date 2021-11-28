台61線後龍路段半年2石虎路殺 公路總局將會勘研擬防治

台61線苗栗縣後龍鎮路段11月26日晚間發生石虎路殺事件，2輛機車因此發生碰撞，2名騎士受傷送醫沒有大礙，同一路段今年5月也發生石虎路殺，公路總局第二工程處苗栗工務段將安排會勘，研擬防治之道。

竹南警察分局大山派出所於11月26日晚上8點多接獲報案，台61線98.6公里北上側車道發生交通事故，員警到場發現路中間1隻石虎死亡，警方調查，張姓男子（58歲）騎機車擦撞石虎摔車，隨後陳姓男子（25歲）騎車閃避不及再撞上，2名騎士酒測值均為零，受傷送醫無大礙，路殺石虎通報縣府農業處自然保育科處理。