桃市「中路一號」社宅開箱APP當管家 住戶反映施工聲吵

桃園市中路重劃區的中路一號社宅今年完工， 每戶5200元起跳，中籤住戶於9月底陸續入住。市府今天舉辦入住茶會「開箱」，邀請住戶分享入住一個多月的心得，居民受訪普遍滿意居住環境，但也有住戶反映，每天早上會被一旁仍在趕工的社宅吵醒，有點擾人清夢。

中路一號是桃園區第二座社宅，基地面積823坪，位於崇法街鄰司法園區旁，為地上14層、地下3層大樓，共169戶其中18戶提供正光街警察宿舍搬遷警眷使用，招租的151戶則分為3房型，包含一房型66戶、二房型76戶、三房型9戶，租金從5200元到2萬1400元不等，總共1344人參加招租抽籤，中籤率11.2%。

市長鄭文燦表示，中路一號鄰近國道2號，不僅交通方便，包括空調、家具及熱水器等設備也以租代買，減少民眾報修問題；社宅內設有微型多功能室及交誼會議室等公設空間，一樓還將有社區心理衛生中心、銀髮人才服務據點、語言治療所及長照機構等服務設施進駐，並引進零售餐飲業者，讓生活機能更完善。

和兒子同住的姚小姐10月搬進中路一號，她原先住在桃園區大興西路的公寓，搬到中路一號後每月租金從1萬1000元降到7000元；剛住進來的時候發現廚房會漏水，透過「智慧社宅app」報修，立刻就有專人處理。但她也提到，由於附近的社宅中路三號、中路四號仍在興建，常常早上8點就會被敲打聲吵醒。

徐先生一家三口住在兩房型套房，和先前住在桃園區大有路一個月房租1萬5000元相比，現在只要1萬1000元，省了4000元，他說交屋過程順利，屋況也相當良好，和之前在外租屋相比，維護及修繕處理也更快速方便。