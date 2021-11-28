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桃市「中路一號」社宅開箱APP當管家 住戶反映施工聲吵

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府今天舉辦「中路一號」入住茶會，市長鄭文燦和住戶座談。記者朱冠諭／攝影
桃園市府今天舉辦「中路一號」入住茶會，市長鄭文燦和住戶座談。記者朱冠諭／攝影

桃園市中路重劃區的中路一號社宅今年完工， 每戶5200元起跳，中籤住戶於9月底陸續入住。市府今天舉辦入住茶會「開箱」，邀請住戶分享入住一個多月的心得，居民受訪普遍滿意居住環境，但也有住戶反映，每天早上會被一旁仍在趕工的社宅吵醒，有點擾人清夢。

中路一號是桃園區第二座社宅，基地面積823坪，位於崇法街鄰司法園區旁，為地上14層、地下3層大樓，共169戶其中18戶提供正光街警察宿舍搬遷警眷使用，招租的151戶則分為3房型，包含一房型66戶、二房型76戶、三房型9戶，租金從5200元到2萬1400元不等，總共1344人參加招租抽籤，中籤率11.2%。

市長鄭文燦表示，中路一號鄰近國道2號，不僅交通方便，包括空調、家具及熱水器等設備也以租代買，減少民眾報修問題；社宅內設有微型多功能室及交誼會議室等公設空間，一樓還將有社區心理衛生中心、銀髮人才服務據點、語言治療所及長照機構等服務設施進駐，並引進零售餐飲業者，讓生活機能更完善。

和兒子同住的姚小姐10月搬進中路一號，她原先住在桃園區大興西路的公寓，搬到中路一號後每月租金從1萬1000元降到7000元；剛住進來的時候發現廚房會漏水，透過「智慧社宅app」報修，立刻就有專人處理。但她也提到，由於附近的社宅中路三號、中路四號仍在興建，常常早上8點就會被敲打聲吵醒。

徐先生一家三口住在兩房型套房，和先前住在桃園區大有路一個月房租1萬5000元相比，現在只要1萬1000元，省了4000元，他說交屋過程順利，屋況也相當良好，和之前在外租屋相比，維護及修繕處理也更快速方便。

桃園市住宅發展處長莊敬權表示，桃園已規畫50處約1萬2000戶的社宅，其中市府興建38處、中央興建12處；目前市府已啟動興建30處，4處已完工，10處興建中，6處設計及工程招標中，10處規畫中。

桃園市府今天舉辦「中路一號」入住茶會，市長鄭文燦今天實際進入住戶家中視察。記者朱冠諭／攝影
桃園市府今天舉辦「中路一號」入住茶會，市長鄭文燦今天實際進入住戶家中視察。記者朱冠諭／攝影
中路一號是桃園區第二座社宅，租金從5200元到2萬1400元不等，總共1344人參加招租抽籤，中籤率11.2%。圖／住宅發展處提供
中路一號是桃園區第二座社宅，租金從5200元到2萬1400元不等，總共1344人參加招租抽籤，中籤率11.2%。圖／住宅發展處提供
中路一號附近仍有社宅正在興建，有住戶反映會被敲打聲吵醒。記者朱冠諭／攝影
中路一號附近仍有社宅正在興建，有住戶反映會被敲打聲吵醒。記者朱冠諭／攝影

社宅 桃園

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