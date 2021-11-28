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桃園褒忠祠義民廟230周年慶 販售限量紀念酒供收藏

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
宋狄釗表示，籌辦230周年慶典及2022年建醮法會花費龐大，廟方透過認購義民英雄酒方式籌措經費，推出限量5桶原酒紀念酒，限量200套，每套2萬5000元及特別限定100萬元5套。記者翁唯真／攝影
宋狄釗表示，籌辦230周年慶典及2022年建醮法會花費龐大，廟方透過認購義民英雄酒方式籌措經費，推出限量5桶原酒紀念酒，限量200套，每套2萬5000元及特別限定100萬元5套。記者翁唯真／攝影

桃園市政府客家事務局為平鎮藝術季、平鎮褒忠祠義民廟230周年慶，自本月26日至28日為期3天的系列活動，桃園市長鄭文燦天天前往親臨參拜，祈求平安；褒忠祠義民廟副主任委員宋狄釗表示，今辦平安餐供大家食用，而明年將舉辦建醮法會，因此今天也推出限量酒供認購，籌措經費。

鄭文燦今出席指出，桃園每年農曆7月20日會舉辦義民祭大典，今年因疫情影響延期，藉此與義民文化園區的「1895乙未保台紀念公園」落成啟用一起盛大舉辦，並歡迎來自全國的義民廟，把義民爺爺請到桃園來，護佑台灣、護佑桃園、也護佑所有的鄉親。

宋狄釗表示，籌辦230周年慶典及2022年建醮法會花費龐大，廟方透過認購義民英雄酒方式籌措經費，在宜蘭金車噶瑪蘭酒廠協助下，推出限量5桶原酒紀念酒，限量200套，每套2萬5000元及特別限定100萬元5套，其中100萬元的1套已由大清建設機構董事長黃清圖認購，另1套則由冠鼎建設認購，作為義民廟2022年五朝圓醮活動經費，即日起已開始販售。

宋狄釗說，平鎮褒忠義民廟歷史悠久，國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系主任彭立沛，為讓研究生對褒忠義民廟歷史和廟宇的傳統規劃設計有深入的瞭解及學習，並且研究發展義民文化、瞭解地方風俗與創意結合的行銷方式，將新的臺灣傳統廟宇歷史及城鄉文化的創新產品，今由台大食品科學研究所長潘敏雄及彭立沛帶領的多位教授學生一起到平鎮褒忠義民廟及楊梅仙草花節觀摩，不只認識桃園客家莊重要信仰中心之一的廟宇並更加了解地方創生。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鄭文燦今出席指出，桃園每年農曆7月20日會舉辦義民祭大典，今年因疫情影響延期，藉此與義民文化園區的「1895乙未保台紀念公園」落成啟用一起盛大舉辦。記者翁唯真／攝影
鄭文燦今出席指出，桃園每年農曆7月20日會舉辦義民祭大典，今年因疫情影響延期，藉此與義民文化園區的「1895乙未保台紀念公園」落成啟用一起盛大舉辦。記者翁唯真／攝影
宋狄釗表示，籌辦230周年慶典及2022年建醮法會花費龐大，廟方透過認購義民英雄酒方式籌措經費，其中100萬元的1套已由大清建設機構董事長黃清圖認購。記者翁唯真／攝影
宋狄釗表示，籌辦230周年慶典及2022年建醮法會花費龐大，廟方透過認購義民英雄酒方式籌措經費，其中100萬元的1套已由大清建設機構董事長黃清圖認購。記者翁唯真／攝影

桃園 法會 周年慶

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