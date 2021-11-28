新竹棒球場增預算裝大螢幕 111年啟用
新竹市立棒球場預計明年完工啟用，市長林智堅今天宣布，市府追加預算，加大轉播螢幕，並增設內野頂棚、內外野座席間連接空橋等，提升球迷觀賞體驗。
林智堅透過新聞稿表示，市府投入新台幣12億元，108年啟動重建工程，目前已完成內野主看台結構，整體進度逾9成，預計明年新球季將完工啟用，成為職棒味全龍雙主場之一。
林智堅指出，市府追加預算，在右外野加大LED全彩螢幕，轉播球賽特寫讓民眾無死角觀賽，並增設內野頂棚、內外野座席間連接空橋與全壘打牆等，提升球迷觀賞體驗。
新竹市政府工務處提供新聞資料表示，新竹市立棒球場重建工程目前已完成金屬頂棚吊裝，後續將進行外野燈桿、大螢幕、結構補強及外野立面拉皮工程等工項，明年1月進行外部景觀作業，2月鋪設草皮，盼明年新球季正式啟用。
工務處表示，竹市府去年與龍來球場股份有限公司簽約，新竹與天母同為味全龍雙主場，預計1個球季會有40場主場在竹市。
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