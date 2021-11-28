快訊

今本土病例+0、境外+10 無新增死亡個案

潛艦國造又遭影射涉弊 退役軍官投書陸網詆毀黃曙光 海軍不忍了

新竹棒球場增預算裝大螢幕 111年啟用

中央社 / 新竹市28日電

新竹市立棒球場預計明年完工啟用，市長林智堅今天宣布，市府追加預算，加大轉播螢幕，並增設內野頂棚、內外野座席間連接空橋等，提升球迷觀賞體驗。

林智堅透過新聞稿表示，市府投入新台幣12億元，108年啟動重建工程，目前已完成內野主看台結構，整體進度逾9成，預計明年新球季將完工啟用，成為職棒味全龍雙主場之一。

林智堅指出，市府追加預算，在右外野加大LED全彩螢幕，轉播球賽特寫讓民眾無死角觀賽，並增設內野頂棚、內外野座席間連接空橋與全壘打牆等，提升球迷觀賞體驗。

新竹市政府工務處提供新聞資料表示，新竹市立棒球場重建工程目前已完成金屬頂棚吊裝，後續將進行外野燈桿、大螢幕、結構補強及外野立面拉皮工程等工項，明年1月進行外部景觀作業，2月鋪設草皮，盼明年新球季正式啟用。

工務處表示，竹市府去年與龍來球場股份有限公司簽約，新竹與天母同為味全龍雙主場，預計1個球季會有40場主場在竹市。

新竹 林智堅

延伸閱讀

林智堅簽書會問支持新竹合併升格？現場書迷全舉手

台劇《茶金》北埔辦特映會 姜阿新洋樓湧朝聖人潮

竹市再奪全國最幸福城市！林智堅：盼大新竹共好

林智堅辦《新竹市跳級生》簽書會 27日晚上到巨城

相關新聞

桃園玉元宮天公廟建醮慶成 神豬1390台斤特等獎驚人

桃園市八德區霄裡玉元宮今天上午舉行慶成祈安五朝建醮慶典，信眾舉辦神豬大賽及建醮祈安法會十分熱烈，市長鄭文燦率地方仕紳向玉...

桃園褒忠祠義民廟230周年慶 販售限量紀念酒供收藏

桃園市政府客家事務局為平鎮藝術季、平鎮褒忠祠義民廟230周年慶，自本月26日至28日為期3天的系列活動，桃園市長鄭文燦天...

桃園路口科技開單多事故減 警局：明年百大路口上路

台灣交通事故嚴重引起日本作家關切，桃園市警局、交通局決心聯手改善交通，警方統計全市20處路口科技執法2個月，取締告發激增...

第一名步道挹注近6千萬 三義火炎山今年底前有廁所

網路票選必訪步道第一名苗栗縣三義鄉火炎山步道，山徑全程6.4公里，卻無公共廁所可以「方便」，鄉公所爭取到環保署補助，今年...

曾沿街賣彩券、出陣頭 消防員靠「奉獻」悟出人生

桃園市龜山消防分隊隊員李怡寬小學時家境中落，父母又是身障者，小時候曾陪媽媽上街兜售彩券，大學畢業後一度進入內科工作，也曾...

步道認養 火炎山25公斤奉茶桶、救人AED都人背上去的

夏天是冰涼的蘆薈檸檬汁，冬天是熱呼呼的養生茶，這不是在飲料店，而是在苗栗縣三義鄉火炎山奉茶特調，一場火炎山登山協會奉茶隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。