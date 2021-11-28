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桃園路口科技開單多事故減 警局：明年百大路口上路

聯合報 / 記者曾增勳楊湛華／桃園即時報導
桃園市20處路口科技執法以來，交通事故下降，市警局決定明年擴大規畫百大路口科技執法。記者曾增勳／攝影
桃園市20處路口科技執法以來，交通事故下降，市警局決定明年擴大規畫百大路口科技執法。記者曾增勳／攝影

台灣交通事故嚴重引起日本作家關切，桃園市警局、交通局決心聯手改善交通，警方統計全市20處路口科技執法2個月，取締告發激增到遞減，交通事故下降4成4，市警局長陳國進今天表示，為矯正汽機車違規投機行為，試辦20處路口科技執法告發率遞減、事故降低，交通效益出來，市警局決定明年擴大規畫百大路口科技執法，改善交通。

女作家陳柔縉車禍身亡，日本女作家撰文台灣交通事故嚴重籲日本網友小心，引發網友共鳴，桃園市警局配合交通局建置路口科技執法之外，今年9月起率先試辦全市20處路口科技執法，利用租賃式科技，採照相舉發汽機車違規闖紅燈、紅燈越線、紅燈左、右轉行為，警方逕行開單告發，遏阻汽機車交通違規行為。

市警局交大隊長張仁傑表示，試辦路口闖紅燈科技執法統計2個月，總共取締8129件，與去年同期比較取締增加661%、交通事故率卻下降44%，其中9月取締5713件告發單、至10月取締2416件，又交通事故9月34件、10月減少為29件，11月至今，取締件數、交通事故率持續減少。

桃園市率先全國試辦租賃式路口科技執法「創意」，今年預算500萬元，在全國各縣市唯一獲中央補助350萬元，透過路口科技執法取締，降低交通事故率，陳國進表示，「執法目的是在讓汽機車遵守交通、降低事故率，而非為了取締」。

市警局表示，隨著租賃式路口科技執法漸具成效，汽機車主擔心荷包失血，取締開單告發件數從9月之後逐月遞減，交通事故率亦遞減，也減少警力負荷，該局明年擴大規畫全市百大路口科技執法，已獲市長鄭文燦同意實施，市警局正規畫百大路口執行，徹底改善桃園交通。

桃園市20處路口科技執法以來，交通事故下降，市警局決定明年擴大規畫百大路口科技執法。記者曾增勳／攝影
桃園市20處路口科技執法以來，交通事故下降，市警局決定明年擴大規畫百大路口科技執法。記者曾增勳／攝影
桃園市20處路口科技執法以來，交通事故下降，市警局決定明年擴大規畫百大路口科技執法。記者曾增勳／攝影
桃園市20處路口科技執法以來，交通事故下降，市警局決定明年擴大規畫百大路口科技執法。記者曾增勳／攝影

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