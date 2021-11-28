第一名步道挹注近6千萬 三義火炎山今年底前有廁所

網路票選必訪步道第一名苗栗縣三義鄉火炎山步道，山徑全程6.4公里，卻無公共廁所可以「方便」，鄉公所爭取到環保署補助，今年底前在登山口對面的台13線廢道，完成5間公共廁所，解決山友的生理需求。

台灣新冠肺炎疫情趨緩、穩定，三義鄉火炎山山徑昨天及今天湧現大批的登山客，鄉長呂明忠說，公所回應遊客的意見及需求，陸續爭取補助，3項工程挹注近6000萬元，施工公共廁所，改善停車場周邊設施，規畫新建跨越台13線舊道景觀人行陸橋，提升服務憩品質可期。

其中，火炎山山徑一趟約需3到4個小時，但目前並無公共廁所，登山客必須向附近加油站或是住家借用，相當不方便，環保署及鄉公所自籌，經費約200萬元，在登山口對面興建5間公共廁所，今年底將會完工，提供山友「方便」。此外，水土保持局補助340萬元改善停車場周邊設施，工程也將於年底前完工。

呂明忠表示，登山客目前動線，停車場停車後下車，必須橫越台13線舊線到登山口，台13線舊線大下坡路段，且不少重車，山友險象環生，公所透過立委陳超明爭取，營建署補助5000多萬元，興建跨越人行景觀陸橋，規畫設計招標中，工程標明年應可發包完成，山友將來可以安全直達登山口。