曾沿街賣彩券、出陣頭 消防員靠「奉獻」悟出人生

桃園市龜山消防分隊隊員李怡寬小學時家境中落，父母又是身障者，小時候曾陪媽媽上街兜售彩券，大學畢業後一度進入內科工作，也曾為改善家境創業賣飯糰、炸雞排，漸漸發覺不想僅是翻轉自己的人生，更希望為大眾服務，考上消防員後的他，終於靠「奉獻」散發出生命光輝。

李怡寬因父母均罹患小兒麻痺，行動不便，從小就必須幫忙分擔家事，國小時又因家庭投資失利，生活瞬間陷入困頓，一家人須租房、兼差過活，年幼的他放學後也常需要陪著媽媽賣彩券，跑遍一家家熱炒店兜售，不僅養成樂於付出的個性，辛苦經歷也讓他在心中埋下翻轉人生的種子。

李怡寬2012年自大學畢業，學電資的他在內湖科技園區找到網路設備工作，但做了2年薪水始終不如預期，沒辦法支應家庭開銷，又在朋友建議下包下攤車，賣起飯糰、雞排，每天天未亮就出門，太陽下山後還要一路工作到午夜，偶爾還會兼差儀隊，陣頭、出殯都跑遍。

儘管錢賺得比較多了，但李怡寬「心中總好像缺了一塊」，從小苦過來的他，希望能夠幫助更多人，2018年間經朋友推薦，決定報考消防員，為了準備考試，他找了一份加油站管帳工作，利用空檔苦讀，一天高達18小時都在讀書，隔年高分上榜，成為打火英雄一分子。

人生兜兜轉轉，消防員李怡寬每天打火、救護，深深體會到「奉獻」才是他追求的人生價值；在分隊上，他也仰賴過去所學，接手資訊業務，過年時也操起過去練就的廚藝，端出一道道拿手好菜與同仁分享，「人生不會白過」，他笑說。

龜山分隊長張侃峯表示，李怡寬做事認真負責，且因工作經歷豐富，各方面幫助分隊許多，例如架設分隊硬碟網路，或電器、牽網路線等疑難雜症都是他一手包辦。