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步道認養 火炎山25公斤奉茶桶、救人AED都人背上去的

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，背茶桶上山奉茶。記者范榮達／攝影
火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，背茶桶上山奉茶。記者范榮達／攝影

夏天是冰涼的蘆薈檸檬汁，冬天是熱呼呼的養生茶，這不是在飲料店，而是在苗栗縣三義鄉火炎山奉茶特調，一場火炎山登山協會奉茶隊固定的「約會」，他們每個周六、周日背4個茶桶，1個重約25公斤，走1個半到2個小時上山，許多山友都直呼揪甘心。

林務局新竹林區管理處2020年8月，與火炎山登山協會簽署「火炎山山徑認養契約」，新竹林管處昨天在火炎山辦理「保安林戶外森山派對」活動，現場特別安排奉茶體驗，一些山友背起25公斤的茶桶都喊好重，平地都步履踉蹌，更別提還要背著爬山，感受到火炎山登山協會真的不容易。

火炎山登山協會成員有180多人，很多山友更從小看著火炎山長大，對火炎山感情深厚，理事長黃國棟、總幹事黃肇璟及奉茶隊長邱細亮等人，都有遠數千趟的紀錄，奉茶也將滿3年，邱細亮說，火炎山奉茶是受到新北市觀音山奉茶隊影響，2018年12月14日開始奉茶，因為火炎山是郊山，又是網路票選百大必訪步道之首，山友絡繹不絕，很多人水會帶不夠，協會覺得奉茶很有意義，也做得高興，奉茶隊相約做到沒有辦法做為止。

邱細亮就住在火炎山腳下，茶水就近由他負責，夏天時蘆薈檸檬汁，周四、周五就要準備，煮好了先冷凍，周六、周日再背上山，冬天則是5、6種中藥熬煮的養生茶，山友也可以在山上享用熱呼呼的茶水，如還有不足，還有補充罐，或山上煮開水，提供最好的服務。

除了奉茶外，山徑1.3公里、3.2公里處平台，各設置1具AED（自動體外心臟電擊去顫器），都是由觀音山奉茶隊提供，山友扛上去的。邱細亮印象深刻，3、4年前火炎山曾發生同一隊3人同時倒地，他趕往心肺復甦術急救，其中1人心肌梗塞回天乏術，另2人過度緊張並無大礙，火炎山登山還是有潛在危險，奉茶隊成員還受訓取得證照，以備不時之需。

火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，AED也扛上山。圖／火炎山登山協會提供
火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，AED也扛上山。圖／火炎山登山協會提供
火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，背茶桶、AED上山，提供山友服務。圖／火炎山登山協會提供
火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，背茶桶、AED上山，提供山友服務。圖／火炎山登山協會提供
火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，背茶桶上山奉茶。記者范榮達／攝影
火炎山登山協會認養苗栗縣三義鄉火炎山山徑，背茶桶上山奉茶。記者范榮達／攝影

山友 新竹

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